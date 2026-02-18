घर पर डोसा बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, मिलेगा बेहतरीन स्वाद

डोसा दक्षिण भारतीय व्यंजन है, जिसे घर पर बनाना आसान है। हालांकि, कई लोग इसे सही तरीके से नहीं बना पाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका डोसा हर बार बेहतरीन बने तो इसके लिए कुछ बातों का खास ध्यान रखना जरूरी है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगे, जिनसे आप अपने डोसे को और भी ज्यादा स्वादिष्ट बना सकते हैं। इन टिप्स को अपनाकर आप अपने परिवार और मेहमानों को खुश कर सकते हैं।

#1 सही अनुपात में करें सामग्रियों का उपयोग डोसा बनाने के लिए चावल और उड़द दाल का सही अनुपात बहुत जरूरी है। आमतौर पर 3:1 का अनुपात सबसे अच्छा माना जाता है। इससे डोसे का स्वाद और कुरकुरापन बढ़ता है। इसके अलावा दाल और चावल को भिगोने से पहले अच्छे से धो लें ताकि उनमें से अतिरिक्त स्टार्च निकल जाए और डोसा ज्यादा खस्ता बने। सही अनुपात में सामग्रियों का उपयोग करने से आपके डोसे का स्वाद बेहतरीन हो जाएगा।

#2 मिश्रण को सही समय तक भिगोएं डोसा के मिश्रण को कम से कम 8-10 घंटे तक भिगोना चाहिए। इससे यह अच्छे से फूलता है और इसका स्वाद भी बढ़ता है। अगर समय कम होगा तो मिश्रण अच्छे से तैयार नहीं होगा और डोसा कच्चा लगेगा। इसलिए हमेशा मिश्रण को रातभर भिगोकर ही इस्तेमाल करें। इससे आपके डोसे का स्वाद और बनावट दोनों ही बेहतरीन होंगे। सही समय तक भिगोने से डोसा खस्ता और स्वादिष्ट बनेगा, जिससे आपका खाना और भी मजेदार हो जाएगा।

#3 बैटर को अच्छे से पीसें डोसे के बैटर को अच्छे से पीसना बहुत जरूरी है। बैटर को पीसते समय उसमें थोड़ा पानी डालें ताकि यह मुलायम और क्रीमी हो जाए। इससे डोसे पतले और खस्ते बनेंगे। बैटर को ज्यादा नहीं पीसना चाहिए क्योंकि इससे यह गर्म हो सकता है और उसका स्वाद बिगड़ सकता है। सही तरीके से पीसा गया बैटर आपके डोसे को बेहतरीन बनाएगा और उसका स्वाद लाजवाब होगा। इससे आपके डोसे पतले और कुरकुरे बनेंगे।

#4 सही तापमान पर पकाएं डोसे को पकाते समय तवे का तापमान सही होना चाहिए। अगर तवा ज्यादा गर्म होगा तो डोसा जल सकता है और कम गर्म होने पर वह ठीक से पकेगा नहीं। मध्यम आंच पर तवे को गर्म करें और फिर तेल डालकर बैटर फैलाएं। इसके बाद आंच धीमी करें ताकि डोसा सही तरीके से पक सके। सही तापमान पर पकाया गया डोसा कुरकुरा और स्वादिष्ट बनेगा। इससे आपके डोसे का स्वाद और बनावट दोनों ही बेहतरीन होंगे।