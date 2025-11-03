अमरूद खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान, मिलेगा बेहतरीन फल

अमरूद एक ऐसा फल है, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसमें विटामिन-C और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है। अमरूद का सेवन दिल की सेहत को बढ़ावा देने, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने और पाचन क्रिया को सुधारने में मदद कर सकता है। हालांकि, अमरूद खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि आपको ताजा और स्वादिष्ट फल मिल सके। आइए इसके बारे में जानते हैं।

#1 रंग पर दें ध्यान अमरूद खरीदते समय उसके रंग पर ध्यान देना चाहिए। हरे रंग का अमरूद पका हुआ होता है और उसे खाने पर मीठा लगता है। पीले या हल्के हरे रंग का अमरूद कच्चा होता है, जो कुछ दिनों बाद पकता है। कच्चे अमरूद का स्वाद खट्टा होता है। इसलिए हमेशा पके और हरे रंग के अमरूद ही खरीदें ताकि आपको मीठा और ताजगी भरा फल मिले।

#2 आकार पर गौर करें अमरूद का आकार भी महत्वपूर्ण होता है। बड़े आकार के अमरूद आमतौर पर अधिक मीठे होते हैं, जबकि छोटे आकार के अमरूद कभी-कभी कड़वे भी हो सकते हैं। इसलिए जब भी आप अमरूद खरीदें तो हमेशा बड़े और समान आकार वाले फल ही चुनें। इससे आपको एक बेहतरीन स्वादिष्ट फल मिलेगा, जो आपके परिवार के लिए सेहतमंद भी रहेगा। इसके अलावा बड़े आकार के अमरूद लंबे समय तक ताजे भी रहते हैं।

#3 सुगंध पर ध्यान दें अमरूद की सुगंध भी उसकी गुणवत्ता बताती है। पके हुए अमरूद से मीठी और ताजगी भरी खुशबू आती है, जो कच्चे अमरूद से अलग होती है। अगर अमरूद से अच्छी खुशबू आ रही हो तो समझ जाइए कि वह पका हुआ फल है। इसके विपरीत अगर सुगंध कम है या बिलकुल भी नहीं आ रही है तो वह कच्चा या खराब हो चुका हो सकता है। इसलिए सुगंध पर ध्यान देना जरूरी है।