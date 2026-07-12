मानसून में हर भारतीय घर में जरूर होने चाहिए ये 5 सामान, नहीं होगी कोई परेशानी
क्या है खबर?
मानसून की शुरुआत होने ही वाली है। इस दौरान कई लोग बीमार पड़ जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि मानसून के दौरान कीटाणु और वायरस तेजी से पनपते हैं और बारिश का पानी कई बीमारियों का कारण बनता है। इसलिए, मानसून के दौरान अपने घर में कुछ चीजों का स्टॉक करना जरूरी है, ताकि इस मौसम में आप खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। आइए उन जरूरी चीजों के बारे में जानते हैं।
#1
मच्छरदानी
मानसून के दौरान मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है और ये कई खतरनाक बीमारियां, जैसे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया आदि फैलाते हैं। इससे बचने के लिए अपने घर में मच्छरदानी जरूर लगाएं। अगर घर में कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो उसे मच्छरदानी में सोने के लिए कहें। इसके अलावा घर में कहीं भी पानी जमा न होने दें, क्योंकि मच्छर पानी में ही पनपते हैं। यह उपाय आपको मच्छरों से बचा सकता है।
#2
कीटनाशक स्प्रे
मानसून में कीड़े-मकोड़े भी घर में घुसने लगते हैं। इससे बचाव के लिए घर के कोनों में कीटनाशक स्प्रे करें। अगर आपको कीड़े-मकोड़ों से ज्यादा समस्या होती है तो घर में कीड़े-मकोड़ों के लिए विशेष रूप से बनाए गए उत्पादों का इस्तेमाल करें। इसके अलावा घर के आसपास भी कीटनाशक का छिड़काव करें, ताकि घर में कीड़े-मकोड़े न घुस सकें। यह उपाय आपके घर को कीड़े-मकोड़ों से सुरक्षित रखेगा, ताकि आप बीमार न पड़ें।
#3
हल्दी
हल्दी में कीटाणुओं को खत्म करने वाले और रोगों से लड़ने वाले गुण होते हैं, इसलिए इसे खाने में शामिल करने के साथ ही बाहरी इस्तेमाल के लिए भी घर में जरूर रखनी चाहिए। डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से बचने के लिए हल्दी का इस्तेमाल करना लाभदायक है। इसके अलावा हल्दी का सेवन रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में भी मदद कर सकता है। यह उपाय आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा।
#4
अदरक
अदरक में सूजन कम करने वाले, एंटीऑक्सीडेंट और कीटाणुओं को खत्म करने वाले गुण होते हैं, जो कई बीमारियों से सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं। इसलिए, मानसून के दौरान अदरक को भी घर में स्टॉक जरूर रखें। अदरक का इस्तेमाल रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने, पाचन क्रिया की कार्यक्षमता को सुधारने और सूजन जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में भी मदद कर सकता है। यह उपाय आपको स्वस्थ बनाए रखेगा।
#5
लहसुन
लहसुन में भी कीटाणुओं और सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो कई बीमारियों से सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं। मानसून के दौरान लहसुन का इस्तेमाल रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने, पाचन क्रिया की कार्यक्षमता को सुधारने और सूजन जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में भी मदद करता है। इसके अलावा लहसुन का सेवन खून को साफ करने और शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने में भी सहायक है। यह उपाय आपकी सेहत को बनाए रखेगा।