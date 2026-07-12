मानसून में जमा कर लें ये जरूरी चीजें

मानसून में हर भारतीय घर में जरूर होने चाहिए ये 5 सामान, नहीं होगी कोई परेशानी

लेखन सयाली 11:25 am Jul 12, 202611:25 am

क्या है खबर?

मानसून की शुरुआत होने ही वाली है। इस दौरान कई लोग बीमार पड़ जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि मानसून के दौरान कीटाणु और वायरस तेजी से पनपते हैं और बारिश का पानी कई बीमारियों का कारण बनता है। इसलिए, मानसून के दौरान अपने घर में कुछ चीजों का स्टॉक करना जरूरी है, ताकि इस मौसम में आप खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। आइए उन जरूरी चीजों के बारे में जानते हैं।