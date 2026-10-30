बहस के तुरंत बाद न करें ये काम, रिश्ते पर पड़ सकता है नकारात्मक प्रभाव
क्या है खबर?
किसी भी रिश्ते में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं और जब बात शादीशुदा जिंदगी की आती है तो यह और भी आम है। आपसी मतभेद के कारण कभी-कभी बहस हो जाती हैं और ऐसे में आपको अपने व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। कई बार हम गुस्से में कुछ ऐसा कर बैठते हैं, जिसका पछतावा बाद में होता है। आइए आज हम आपको उन चीजों के बारे में बताते हैं, जो आपको कभी भी बहस के तुरंत बाद नहीं करनी चाहिए।
#1
बहस के बाद फोन न उठाएं
अगर आप किसी वजह से अपने साथी से बहस कर रहे हैं और उस समय आपका फोन आए तो उसे उठाने की गलती न करें। इससे आपकी बहस और बढ़ जाएगी और आपका रिश्ता कमजोर हो सकता है।
इसलिए, अगर आपकी बहस चल रही है तो उस समय किसी अन्य काम में व्यस्त होने की गलती न करें। इसके अलावा बहस के दौरान अपने साथी को बार-बार फोन करने से भी बचें।
#2
बहस के बाद किसी और से बात करने से बचें
अगर आपकी किसी बात पर आपके साथी से बहस हो गई है तो उस समय किसी और से उनकी शिकायत करने से बचें। इससे आपकी बहस और बढ़ जाएगी।
बेहतर होगा कि आप थोड़ी देर के लिए शांत रहें और जब गुस्सा कम हो जाए तो ही उनसे बात करें। इसके अलावा अगर आपकी किसी बात पर आपके साथी से बहस हो गई है तो उस समय उनके सामने किसी और से बात करने से भी बचें।
#3
बहस के बाद अपने साथी को डांटें नहीं
अगर आपके साथी से आपकी किसी बात पर बहस हो गई है तो उस समय उन्हें डांटने से बचें, क्योंकि इससे उन्हें बुरा लग सकता है। इससे उनके मन में आपके प्रति गलत भाव आ सकते हैं, जिससे आपके रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है।
बेहतर होगा कि आप अपनी बात को शांति से रखें और उन्हें समझाने की कोशिश करें। इसके अलावा बहस के दौरान अपने साथी को बार-बार गलत ठहराने से भी बचें।
#4
बहस के बाद अपने साथी को नजरअंदाज न करें
अगर आपकी किसी बात पर आपके साथी से बहस हो गई है तो उस समय उन्हें नजरअंदाज करने की गलती न करें। इससे उन्हें लगेगा कि आप उनकी अहमियत नहीं समझते और उनका आत्मविश्वास भी कम हो सकता है।
बेहतर होगा कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें और उन्हें समझाने की कोशिश करें। इसके अलावा बहस के दौरान अपने साथी को बार-बार गलत ठहराने से भी बचें।
इससे आपके रिश्ते में खट्टास नहीं आएगी।