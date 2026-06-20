कांच के जार में उगाए जा सकते हैं ये पौधे, घर लगेगा खूबसूरत

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स्नेक प्लांट

स्नेक प्लांट एक ऐसा पौधा है, जिसे आप कांच के जार में आसानी से उगा सकते हैं। यह पौधा हवा में ऑक्सीजन बढ़ाने में मदद करता है और इसे साफ रखता है। स्नेक प्लांट की खासियत यह है कि इसे बहुत कम देखभाल की जरूरत होती है। इसे सीधे धूप की जरूरत नहीं होती, जिससे इसे किसी भी कमरे में रखा जा सकता है। यह आपके घर की सजावट को भी बढ़ाता है और एक अलग ही रूप देता है।