भारत की ये अनदेखी पहाड़ी जगह हैं शांतिपूर्ण छुट्टियों के लिए बेहतरीन विकल्प

गर्मियों के मौसम में घूमने-फिरने का मजा ही कुछ और है। अगर आप हिल स्टेशनों का प्लान बना रहे हैं, तो यह आपके लिए सही विकल्प हो सकता है। हिल स्टेशनों में न केवल आप गर्मी से राहत पा सकते हैं, बल्कि यहां की प्राकृतिक सुंदरता और ठंडी हवा भी आपको सुकून का अनुभव करा सकती है। आइए आज हम आपको भारत के बेहतरीन हिल टाउन के बारे में बताते हैं, जहां आप शांति से छुट्टियां बिता सकते हैं।

#1 किन्नौर (हिमाचल प्रदेश) हिमाचल प्रदेश में स्थित किन्नौर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता है। यहां के बर्फ से ढके पहाड़, हरे-भरे जंगल और साफ-सुथरी हवा पर्यटकों को आकर्षित करती है। किन्नौर में आप पहाड़ों पर चढ़ाई, कैंपिंग और तस्वीरें लेने का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां के स्थानीय बाजारों में आप पारंपरिक हस्तशिल्प खरीद सकते हैं। यहां का शांत माहौल आपको सुकून का अनुभव कराएगा, जिससे आपकी छुट्टियां यादगार बन जाएंगी।

#2 माउंट आबू (राजस्थान) राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू अपनी ठंडी जलवायु और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। अरावली पहाड़ों में स्थित इस शहर में नक्की झील, गुरु शिखर और दिलवाड़ा मंदिर जैसे आकर्षण स्थल हैं। माउंट आबू में आप नौका विहार कर सकते हैं, पहाड़ों पर चढ़ाई कर सकते हैं, या बस प्रकृति की गोद में आराम कर सकते हैं। यहां का शांत माहौल और हरियाली आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान करेगी।

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#3 लोनावला (महाराष्ट्र) महाराष्ट्र में स्थित लोनावला मुंबई से करीब 88 किलोमीटर दूर स्थित एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है। यह स्थान अपने गुफाओं, झरनों और पहाड़ों के लिए जाना जाता है। यहां आप लोहागढ़ किला, भुसेनगडी बबल झील और कार्ला गुफाओं जैसी जगहों पर जा सकते हैं। लोनावला अपने प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए मशहूर है। यहां का ठंडा मौसम और हरियाली आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान करेगी।

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