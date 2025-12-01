सर्दियों के दौरान बनाएं ये गुड़ के लड्डू, स्वादिष्ट होने के साथ सेहतमंद भी हैं

सर्दियों में कई ऐसे मौसमी फल और सब्जियां बाजार में मिलते हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। इनका इस्तेमाल कई तरह के पकवान और मिठाइयां बनाने के लिए किया जा सकता है, खासकर, लड्डू तो सर्दियों के दौरान हर घर में बनाए जाते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गुड़ के लड्डू की रेसिपी बताते हैं, जो न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर भी हैं।

#1 गुड़ और मूंगफली के लड्डू गुड़ और मूंगफली के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मूंगफली को भूनकर उसका छिलका निकाल दें, फिर इसे मिक्सी में दरदरा पीसें। अब एक कढ़ाई में गुड़ और पानी को मिलाकर गर्म करें और जब यह एक तार की चाशनी बना ले तो इसमें भुनी मूंगफली डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद थोड़े से मिश्रण को घी से चुपड़े हाथों में लेकर गोल आकार दें। ऐसे ही पूरे मिश्रण से लड्डू बना लें।

#2 गुड़ और बादाम के लड्डू सबसे पहले एक पैन में गुड़ और पानी को डालकर गर्म करें और जब गुड़ पिघल जाए तो इसमें भुने हुए बादाम डालें। अब इसमें इलायची पाउडर और थोड़ा घी मिलाकर इसे तब तक पकाएं जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए। इसके बाद मिश्रण को एक थाली में निकालकर ठंडा होने दें और फिर छोटे-छोटे लड्डू बनाकर खाएं। यह लड्डू स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं।

Advertisement

#3 गुड़ और सूखे मेवे के लड्डू सबसे पहले एक पैन में सूखे मेवे जैसे बादाम, काजू, किशमिश, छुआरे, अंजीर आदि को भून लें। अब एक कढ़ाई में गुड़ और पानी को मिलाकर गर्म करें और जब यह एक तार की चाशनी बना ले तो इसमें भुने सूखे मेवे डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद थोड़े से मिश्रण को घी से चुपड़े हाथों में लेकर गोल आकार दें। ऐसे ही पूरे मिश्रण से लड्डू बना लें।

Advertisement