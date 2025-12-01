किसी के यहां डिनर पर जा रहे हैं? इन बातों का रखें ध्यान

डिनर किसी भी खास मौके का एक अहम हिस्सा होता है। इस दौरान कई बार हमें कुछ ऐसी बातें पता नहीं होतीं, जो हमें दूसरों के सामने अच्छा प्रभाव छोड़ने में मदद कर सकती हैं। आइए आज हम आपको डिनर से जुड़ी कुछ ऐसी जरूरी बातें बताते हैं, जिनसे आप शायद ही वाकिफ हों। इनसे न केवल आप अच्छा प्रभाव छोड़ पाएंगे, बल्कि आप दूसरों के सामने असहज भी महसूस नहीं करेंगे।

#1 कपड़ों का चयन हो सही डिनर के लिए कपड़े चुनते समय सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि कपड़े साफ-सुथरे होने चाहिए, वहीं कपड़ों का रंग और डिजाइन भी साधारण होना चाहिए। अगर आप किसी खास जगह पर डिनर करने जा रहे हैं तो वहां के माहौल को देखते हुए कपड़े चुनें। उदाहरण के लिए अगर आप किसी महंगे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो वहां की पोशाक के अनुसार कपड़े पहनें।

#2 समय का रखें ध्यान डिनर पर पहुंचने का समय बहुत अहम होता है। अगर आप किसी खास जगह पर डिनर के लिए जा रहे हैं तो समय पर पहुंचना जरूरी है। समय पर पहुंचने से आप न केवल अपने मेहमानों का सम्मान करते हैं, बल्कि आपको वहां के माहौल को समझने और आनंद लेने का भी मौका मिलता है। अगर आप देर से पहुंचते हैं तो आपके लिए वहां के माहौल को समझना और इसका मजा लेना मुश्किल हो सकता है।

Advertisement

#3 मोबाइल का करें इस्तेमाल कम डिनर के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल कम करना चाहिए। मोबाइल फोन को टेबल पर रखना या उसका बार-बार देखना आपके मेहमानों को असहज महसूस करा सकता है। अगर जरूरी हो तो थोड़ी देर के लिए मोबाइल को चुप मोड पर रख दें और कोशिश करें कि आप उसे कम से कम इस्तेमाल करें। इससे आप अपने मेहमानों के साथ पूरी तरह से समय बिता पाएंगे और उनका पूरा ध्यान दे पाएंगे।

Advertisement

#4 खाने से पहले टेबल सेटअप को समझें खाने से पहले टेबल सेटअप को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आप किसी महंगे रेस्तरां में डिनर के लिए जा रहे हैं तो वहां की टेबल सेटअप को ठीक से समझ लें। यह जान लें कि किस कांटे-चम्मच का इस्तेमाल कब करना है और किस प्लेट का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा यह भी जान लें कि खाने के दौरान क्या-क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।