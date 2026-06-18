शरीर में विटामिन-B की कमी होने पर दिखते हैं ये लक्षण, जानिए

#3

पाचन तंत्र की समस्याएं

विटामिन-B हमारे पाचन तंत्र के लिए भी बहुत जरूरी है। इसकी कमी से पेट संबंधी समस्याएं जैसे गैस, कब्ज और पेट दर्द हो सकते हैं। इसके अलावा पाचन प्रक्रिया भी प्रभावित होती है, जिससे खाना ठीक से नहीं पच पाता और शरीर को पोषक तत्व नहीं मिल पाते। इसलिए अपनी खाने-पीने की चीजों में विटामिन-B से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए ताकि आपका पाचन तंत्र स्वस्थ रहे और आप बिना किसी परेशानी के खाना पचा सकें।