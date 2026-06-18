शरीर में विटामिन-B की कमी होने पर दिखते हैं ये लक्षण, जानिए
क्या है खबर?
विटामिन-B एक ऐसा पोषक तत्व है, जो शरीर के लिए बहुत जरूरी है। यह न सिर्फ ऊर्जा देता है, बल्कि हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। अगर शरीर में विटामिन-B की कमी होती है तो कई समस्याएं हो सकती हैं। आइए जानते हैं कि विटामिन-B की कमी से क्या-क्या समस्याएं हो सकती हैं और इसके लक्षण क्या होते हैं।
#1
मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट
विटामिन-B की कमी से मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इससे याददाश्त कमजोर हो सकती है और ध्यान केंद्रित करने में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा यह उदासी और चिंता जैसी मानसिक समस्याओं का कारण भी बन सकता है। इसलिए अपनी खाने-पीने की चीजों में विटामिन-B से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करना बहुत जरूरी है ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहे और आप खुशहाल जीवन जी सकें।
#2
ऊर्जा की कमी महसूस होना
विटामिन-B हमारे शरीर में ऊर्जा बनाने में अहम भूमिका निभाता है। अगर हमारे शरीर में इसकी कमी हो जाती है तो हम थकान और कमजोरी महसूस करने लगते हैं। हमें रोजमर्रा के काम करने में भी दिक्कत होने लगती है। इसके अलावा हमारी काम करने की क्षमता भी प्रभावित होती है, जिससे हम जल्दी थक जाते हैं और हमारी ऊर्जा का स्तर भी गिर जाता है। इसलिए विटामिन-B से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करना जरूरी है।
#3
पाचन तंत्र की समस्याएं
विटामिन-B हमारे पाचन तंत्र के लिए भी बहुत जरूरी है। इसकी कमी से पेट संबंधी समस्याएं जैसे गैस, कब्ज और पेट दर्द हो सकते हैं। इसके अलावा पाचन प्रक्रिया भी प्रभावित होती है, जिससे खाना ठीक से नहीं पच पाता और शरीर को पोषक तत्व नहीं मिल पाते। इसलिए अपनी खाने-पीने की चीजों में विटामिन-B से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए ताकि आपका पाचन तंत्र स्वस्थ रहे और आप बिना किसी परेशानी के खाना पचा सकें।
#4
त्वचा संबंधी समस्याएं
विटामिन-B की कमी से त्वचा पर भी असर पड़ता है। इससे त्वचा रूखी हो जाती है और उस पर खुजली या लाल धब्बे हो सकते हैं। इसके अलावा त्वचा की चमक भी कम हो जाती है और वह बेजान नजर आती है। इसलिए अपनी खाने-पीने की चीजों में विटामिन-B से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए ताकि आपकी त्वचा स्वस्थ और चमकदार बनी रहे।
#5
नींद की गुणवत्ता में कमी
विटामिन-B नींद की गुणवत्ता पर भी असर डालता है। इसकी कमी से नींद न आना या बार-बार जागना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा नींद में खलल पड़ता है, जिससे आप थका हुआ महसूस करते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपनी खाने-पीने की चीजों में विटामिन-B से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करें ताकि आपकी नींद बेहतर हो सके और आप तरोताजा महसूस करें।