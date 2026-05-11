अस्थमा से ग्रस्त लोगों की त्वचा पर हो सकती हैं ये समस्याएं, जो बिगाड़ती हैं लुक

अस्थमा एक सांस से जुड़ी बीमारी है, जो फेफड़ों को प्रभावित करती है। यह न केवल सांस की प्रणाली पर, बल्कि त्वचा पर भी असर डालता है। अस्थमा के कारण त्वचा पर कई समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि सूजन, खुजली और चकत्ते आदि। इस लेख में हम समझेंगे कि अस्थमा से पीड़ित लोगों की त्वचा पर क्या-क्या असर पड़ता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। इन्हें जानने के बाद त्वचा की देखभाल करना आसान होगा।

#1 अस्थमा से ग्रस्त लोगों को होती है खुजली अस्थमा के चलते होने वाली सूजन और खुजली एक आम समस्या है। जब सांस की नलियों में सूजन होती है, तो यह त्वचा पर भी असर डालती है। खुजली से राहत पाने के लिए डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयों का सेवन करें और घरेलू उपाय अपनाएं, जैसे कि ठंडे पानी से नहाना और ओट्स वाले पानी का उपयोग करना। इसके अलावा त्वचा को नमी देने वाली क्रीम का नियमित उपयोग भी फायदेमंद हो सकता है।

#2 चकत्ते का होना भी है संभव अस्थमा के कारण होने वाली सूजन और खुजली के चलते त्वचा पर चकत्ते भी हो सकते हैं। ये चकत्ते आमतौर पर हाथों और पैरों पर होते हैं, लेकिन चेहरे पर भी हो सकते हैं। इन चकत्तों से बचने के लिए डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयों का सेवन करें और घरेलू उपाय अपनाएं, जैसे कि ठंडे पानी से नहाना और एलोवेरा जेल लगाना आदि। इसके अलावा त्वचा को नमी देने वाली क्रीम का नियमित उपयोग भी फायदेमंद हो सकता है।

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#3 एलर्जी का बढ़ना अस्थमा एलर्जी से जुड़ा हुआ एक रोग है। अगर किसी व्यक्ति को पहले से ही एलर्जी है तो अस्थमा होने पर उसकी एलर्जी और बढ़ सकती है। इससे त्वचा पर सूजन, खुजली और चकत्ते हो सकते हैं। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयों का सेवन करें और घरेलू उपाय अपनाएं, जैसे कि ठंडे पानी से नहाना। अगर फिर भी आराम न मिले तो डॉक्टर बदलें और नई दवाइयां खाएं।

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#4 संक्रमण का खतरा अस्थमा रोगियों में संक्रमण होने का खतरा अधिक होता है, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। संक्रमण होने पर त्वचा पर लालिमा, सूजन और दर्द हो सकता है। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयों का सेवन करें और घरेलू उपाय अपनाएं, जैसे कि नीम या हल्दी वाले फेस पैक लगाना। इसके अलावा साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें, ताकि संक्रमण फैलने से रोका जा सके।