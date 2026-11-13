मच्छरों को घर से दूर रख सकते हैं ये पौधे, लगाएं

गेंदा एक सुंदर फूल वाला पौधा है, जो आपके बगीचे को खूबसूरत बनाने के साथ-साथ मच्छरों को दूर रखने में भी मदद करता है।

इसके फूलों की महक भी मच्छरों को नापसंद होती है, इसलिए इसे अपने बगीचे या बालकनी में लगाना फायदेमंद हो सकता है। गेंदा के फूलों का रस निकालकर आप इसे छिड़काव की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।

इसके अलावा गेंदा की पत्तियों का रस निकालकर आप इसे छिड़काव की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं।