मच्छरों को घर से दूर रख सकते हैं ये पौधे, लगाएं
क्या है खबर?
मच्छर एक ऐसा कीट है, जो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का कारण बनता है। इनसे बचाव के लिए लोग कई तरह के उपाय अपनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं, जिनकी महक मच्छरों को नापसंद होती है? आइए आज हम आपको कुछ ऐसे पौधों के बारे में बताते हैं, जिन्हें घर में लगाकर मच्छरों से सुरक्षित रह सकते हैं।
#1
लेमनग्रास
लेमनग्रास एक ऐसा पौधा है, जिसकी खुशबू मच्छरों को पसंद नहीं आती है। इसे आप अपने बगीचे या बालकनी में लगा सकते हैं।
लेमनग्रास की पत्तियों का रस निकालकर आप इसे छिड़काव की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके घर के आसपास का माहौल भी ताजगी भरा रहेगा।
इसके अलावा लेमनग्रास का तेल भी बाजार में मिलता है, जिसे आप धूपदान में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं।
#2
तुलसी
तुलसी को धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत अहम माना जाता है, लेकिन यह मच्छरों को भी दूर रख सकती है।
इसकी महक मच्छरों को नापसंद होती है, इसलिए इसे रोजाना पानी देना और इसकी देखभाल करना जरूरी है।
आप तुलसी के पौधे को अपने घर के मुख्य दरवाजे या किसी ऐसे स्थान पर लगा सकते हैं, जहां से इसकी खुशबू पूरे घर में फैले।
इसके अलावा आप तुलसी की पत्तियों का रस निकालकर उसका छिड़काव करें।
#3
पुदीना
पुदीना एक ऐसा पौधा है, जिसकी खुशबू भी मच्छरों को पसंद नहीं आती।
इसे आप अपने बगीचे या फिर बालकनी में लगा सकते हैं और इसका इस्तेमाल खाने-पीने के साथ-साथ त्वचा की देखभाल करने के लिए भी कर सकते हैं।
पुदीना का तेल भी बाजार में मिलता है, जिसे आप धूपदान में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके अलावा पुदीना की पत्तियों का रस निकालकर आप इसे छिड़काव की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
#4
गेंदा
गेंदा एक सुंदर फूल वाला पौधा है, जो आपके बगीचे को खूबसूरत बनाने के साथ-साथ मच्छरों को दूर रखने में भी मदद करता है।
इसके फूलों की महक भी मच्छरों को नापसंद होती है, इसलिए इसे अपने बगीचे या बालकनी में लगाना फायदेमंद हो सकता है। गेंदा के फूलों का रस निकालकर आप इसे छिड़काव की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके अलावा गेंदा की पत्तियों का रस निकालकर आप इसे छिड़काव की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं।