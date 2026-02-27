फ्रांस के कोर्सिका में स्थित हैं ये शांतिपूर्ण फियोर्ड जैसे बीच, एक बार जरूर जाएं

फ्रांस के कोर्सिका द्वीप को फियोर्ड जैसे बीच के लिए जाना जाता है। यहां के बीच न केवल सुंदर हैं, बल्कि शांतिपूर्ण भी हैं। अगर आप भीड़-भाड़ से दूर कुछ पल सुकून के बिताना चाहते हैं तो कोर्सिका के ये बीच आपके लिए बेहतरीन हो सकते हैं। यहां का नीली पानी और सफेद रेत का मेल एक अनोखा दृश्य प्रस्तुत करता है, जो आपको प्रकृति के करीब ले जाता है। आइए कोर्सिका के फियोर्ड जैसे बीच के बारे में जानें।

#1 पोर्टो बीच पोर्टो बीच को इसके साफ पानी और सुनहरी रेत के लिए जाना जाता है। यह बीच पहाड़ों से घिरा हुआ है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। यहां आप तैराकी कर सकते हैं या बस किनारे बैठकर प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां कई खाने-पीने की जगहें भी हैं, जहां आप स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। यह जगह परिवार संग समय बिताने के लिए भी बहुत अच्छी है।

#2 कल्वी बीच कल्वी बीच अपनी सफेद रेत और नीले पानी के लिए मशहूर है। यह जगह खासकर परिवारों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि यहां बच्चों के खेलने के लिए सुरक्षित क्षेत्र हैं। इसके अलावा यहां पानी के खेल जैसे हवा में उड़ने वाली नाव और पतंग उड़ाने का भी आनंद लिया जा सकता है। कल्वी गांव का दृश्य भी बहुत सुंदर है, जिससे आपको एक अलग ही अनुभव मिलेगा। यहां का शांत माहौल आपको सुकून का एहसास कराएगा।

#3 सेंट फ्लोरेंट बीच सेंट फ्लोरेंट बीच एक छोटा-सा गांव है, जो अपने साफ-सुथरे पानी के जरिए कई लोगों की पहली पसंद बन गया है। यह जगह शांति पसंद करने वालों के लिए बहुत अच्छी है। यहां आप आराम से बैठकर प्रकृति के नजारों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा इस गांव में कई छोटे खाने-पीने की जगहें भी हैं, जहां आप स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। यहां का शांत माहौल आपको सुकून का एहसास कराएगा।

#4 लोरोन बीच लोरोन बीच को इसकी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहां का पानी बिल्कुल साफ है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। इस जगह पर आप पिकनिक मना सकते हैं या बस आराम कर सकते हैं। इसके अलावा यहां कुछ छोटे-छोटे कैफे भी हैं, जहां आप ठंडा पेय पी सकते हैं। यहां की हरियाली और शांत माहौल आपको सुकून का एहसास कराएगा। यह जगह परिवार संग समय बिताने के लिए भी बहुत अच्छी है।