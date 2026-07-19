मानसून के दौरान बालों की देखभाल से जुड़े ये भ्रम नहीं हैं सच, जानें इनकी सच्चाई

मानसून में तेल लगाना भी एक भ्रम है, जो जरूरी नहीं होता। कई लोग मानते हैं कि मानसून में तेल लगाने से बालों को नमी मिलती है और वे मजबूत होते हैं।

हालांकि, सच यह है कि मानसून में हवा में पहले से ही काफी नमी होती है, इसलिए तेल लगाने की जरूरत नहीं होती।

इसके बजाय आप हफ्ते में 1-2 बार ही बालों में हल्का कंडीशनर लगा सकते हैं, जिससे वे मुलायम और चमकदार बनेंगे।