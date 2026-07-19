मानसून के दौरान बालों की देखभाल से जुड़े ये भ्रम नहीं हैं सच, जानें इनकी सच्चाई
क्या है खबर?
मानसून के दौरान बालों की देखभाल के लिए लोग कई ऐसे काम करते हैं, जो उनके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। हालांकि, इनसे जुड़े भ्रमों को तोड़ना जरूरी है। उदाहरण के लिए कई लोग मानसून में बालों को ज्यादा धोना या तेल लगाना सही समझते हैं, लेकिन इनसे बालों की प्राकृतिक नमी चली जाती है। आइए आज हम आपको मानसून में बालों की देखभाल से जुड़े ऐसे भ्रमों के बारे में बताते हैं, जो सच नहीं हैं।
#1
भ्रम- मानसून में बालों को रोजाना धोना चाहिए
यह सबसे आम भ्रम है कि मानसून के दौरान बालों को रोजाना धोना चाहिए।
हालांकि, रोजाना बालों को धोने से उनकी प्राकृतिक नमी चली जाती है और वे रूखे और बेजान हो जाते हैं। इसलिए बालों को हफ्ते में 2-3 बार ही धोना चाहिए।
इसके लिए हल्के शैंपू का इस्तेमाल करें और गर्म पानी से बचें। ठंडे पानी का इस्तेमाल करने से बालों की नमी बनी रहती है और वे स्वस्थ दिखते हैं।
#2
भ्रम- मानसून में तेल लगाना जरूरी है
मानसून में तेल लगाना भी एक भ्रम है, जो जरूरी नहीं होता। कई लोग मानते हैं कि मानसून में तेल लगाने से बालों को नमी मिलती है और वे मजबूत होते हैं।
हालांकि, सच यह है कि मानसून में हवा में पहले से ही काफी नमी होती है, इसलिए तेल लगाने की जरूरत नहीं होती।
इसके बजाय आप हफ्ते में 1-2 बार ही बालों में हल्का कंडीशनर लगा सकते हैं, जिससे वे मुलायम और चमकदार बनेंगे।
#3
भ्रम- मानसून में बालों को बांधकर रखना सही रहता है
कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि मानसून में बालों को खुला रखने से उनमें नमी बनी रहती है और वे उलझते नहीं।
हालांकि, असलियत यह है कि मानसून में अधिकतम नमी होती है, जिससे बाल जल्दी उलझ जाते हैं। इसलिए मानसून में बालों को खुला रखने की बजाय किसी ढीले बन या पिनअप स्टाइल में बांधना बेहतर हो सकता है।
ऐसा करने से बाल उलझने की संभावना कम हो जाती है।
#4
भ्रम- मानसून में बालों की सफाई नहीं करनी चाहिए
मानसून के दौरान सफाई से जुड़ा एक भ्रम यह भी है कि बालों को ज्यादा साफ नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे उनकी प्राकृतिक तेल निकल जाएगा।
हालांकि, सच यह है कि बालों की सफाई बहुत जरूरी होती है क्योंकि सिर पर जमी गंदगी और पसीना सिर की त्वचा की समस्याओं का कारण बन सकते हैं।
इसलिए हफ्ते में 2 बार सिर को हल्के शैंपू से धोएं और उसके बाद कंडीशनर का इस्तेमाल करें।