पीले दांतों का कारण बनने वाली गलतियां

पीले दांतों का कारण बन सकती हैं ये गलतियां, ध्यान रखें

लेखन अंजली 07:38 pm Jun 24, 202607:38 pm

क्या है खबर?

दांतों का सफेद रंग सेहत का संकेत है। हालांकि, कई बार सफेद दांत भी पीले दिख सकते हैं। इसके पीछे का कारण दांतों की सतह पर दाग या गंदगी हो सकता है। अगर आप अपने दांतों की सफेदी बरकरार रखना चाहते हैं तो इन गलतियों से बचें, जो आपके दांतों की सुंदरता को बिगाड़ सकती हैं। आइए इन गलतियों के बारे में जानते हैं ताकि आप अपने दांतों को स्वस्थ और सुंदर बनाए रख सकें।