पीले दांतों का कारण बन सकती हैं ये गलतियां, ध्यान रखें
क्या है खबर?
दांतों का सफेद रंग सेहत का संकेत है। हालांकि, कई बार सफेद दांत भी पीले दिख सकते हैं। इसके पीछे का कारण दांतों की सतह पर दाग या गंदगी हो सकता है। अगर आप अपने दांतों की सफेदी बरकरार रखना चाहते हैं तो इन गलतियों से बचें, जो आपके दांतों की सुंदरता को बिगाड़ सकती हैं। आइए इन गलतियों के बारे में जानते हैं ताकि आप अपने दांतों को स्वस्थ और सुंदर बनाए रख सकें।
#1
धूम्रपान करना
धूम्रपान करने से सिर्फ आपकी सेहत ही नहीं, बल्कि आपके दांतों पर भी बुरा असर पड़ सकता है। धूम्रपान करने से दांतों पर जिद्दी पीले दाग जम जाते हैं, जिन्हें हटाने के लिए दांतों की सफाई के लिए कई तरह के उपचार कराने पड़ सकते हैं। इसके अलावा धूम्रपान करने से मुंह का कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए धूम्रपान करने से बचें।
#2
चाय और कॉफी का अधिक सेवन करना
चाय और कॉफी जैसे पेय पदार्थों में मौजूद तत्वों के कारण भी दांत पीले दिख सकते हैं। इसके अलावा चाय और कॉफी के कारण मुंह सूखने लगता है, जिससे दांतों की प्राकृतिक सुरक्षा परत खत्म हो जाती है। अगर आप चाय और कॉफी का अधिक सेवन करते हैं तो अब से इसे सीमित कर दें। इससे दांतों की रंगत बेहतर बनी रहेगी।
#3
अधिक मात्रा में मीठे का सेवन करना
बच्चे हों या बड़े, अधिकतर लोग मीठे का सेवन करना पसंद करते हैं। मीठे में चीनी होती है, जो मुंह के कीटाणुओं को बढ़ाती है। ये कीटाणु दांतों पर जमकर पीले दाग बना सकते हैं। इसके अलावा चीनी फेफड़ों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है। अगर आप चीनी युक्त चीजों का सेवन करते हैं तो अब से इनका सेवन सीमित कर दें।
#4
दांतों को सही तरीके से न ब्रश करना
दांतों को सही तरीके से ब्रश न करने पर भी दांत पीले दिख सकते हैं। इसलिए रोजाना 2 बार दांतों को अच्छे से ब्रश करें। इसके लिए ब्रश करने का सही तरीका जान लें और उसे अपनाएं। इसके अलावा, दांतों को ब्रश करने के बाद उन्हें पानी से न धोएं। बस ब्रश करने के बाद सामान्य रूप से ही अपना मुंह बंद रखें। इससे दांतों की सफेद चमक बरकरार रहेगी।