मानसून में बालों को नुकसान पहुंचाने का कारण बन सकती हैं ये गलतियां

मानसून के दौरान उमस और नमी के कारण बालों में कई समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में बालों की देखभाल करते समय कुछ गलतियां बालों को नुकसान पहुंचाने का कारण बन सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे मानसून के दौरान बचना चाहिए ताकि आपके बाल स्वस्थ और चमकदार बने रहें। इन गलतियों से बचकर आप अपने बालों को मानसून की चुनौतियों से सुरक्षित रख सकते हैं।

#1 गीले बालों में कंघी करना गीले बालों में कंघी करना एक आम गलती है, जो बालों को कमजोर और टूटने का कारण बन सकती है। गीले बाल सबसे कमजोर होते हैं और उन पर जोर डालने से उनकी जड़ों पर दबाव पड़ता है, जिससे वे टूट सकते हैं। इसके बजाय गीले बालों को हल्के हाथों से उंगलियों की मदद से सुलझाएं। अगर जरूरी हो तो एक चौड़ी दांत वाली कंघी का इस्तेमाल करें और बालों को प्राकृतिक तरीके से सूखने दें।

#2 शैंपू के बाद कंडीशनर न लगाना शैंपू करने के बाद कंडीशनर न लगाना भी एक बड़ी गलती हो सकती है। शैंपू बालों की गंदगी और तेल को हटाता है, लेकिन इससे बाल थोड़े रूखे भी हो सकते हैं। कंडीशनर बालों को नमी देता है और उन्हें मुलायम बनाता है। इसलिए शैंपू के बाद हमेशा कंडीशनर लगाना चाहिए ताकि बालों की नमी बनी रहे और वे स्वस्थ दिखें। कंडीशनर का सही तरीके से उपयोग करने से बालों की चमक भी बढ़ती है।

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#3 नियमित रूप से तेल मालिश न करना मानसून के दौरान बालों को नमी की जरूरत होती है और तेल मालिश इससे मदद कर सकती है। तेल मालिश से सिर में खून का बहाव बढ़ता है, जिससे बाल मजबूत होते हैं। इसके अलावा यह बालों को नमी भी प्रदान करता है। इसलिए हफ्ते में कम से कम एक बार सिर की मालिश जरूर करें। इससे आपके बाल स्वस्थ रहेंगे और उनकी चमक भी बढ़ेगी। नियमित मालिश से बालों की जड़ों को मजबूती मिलती है।

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#4 धूप से बचाव न करना मानसून में भी सूरज की किरणें आपके बालों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए जब भी बाहर जाएं तो अपने सिर को किसी कपड़े या टोपी से ढक कर रखें। इससे न केवल आपके बाल सुरक्षित रहेंगे बल्कि आपको धूप की हानिकारक किरणों से भी बचाव होगा। इसके अलावा अगर आप लंबे समय तक बारिश में रहेंगे तो अपने बालों को सूखा रखने के लिए छाता या वाटरप्रूफ जैकेट पहनें।