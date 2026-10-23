एसिडिटी की समस्या का कारण बन सकती हैं ये गलतियां
क्या है खबर?
खाने के बाद एसिडिटी होना एक आम समस्या है, लेकिन यह बहुत असहज कर सकता है। एसिडिटी तब होती है जब पेट में मौजूद एसिड भोजन के पाचन के लिए ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। इससे सीने में जलन और पेट में जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो खाने के बाद करने से आपको एसिडिटी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है।
#1
खाने के तुरंत बाद लेट जाना
खाने के तुरंत बाद लेट जाना भी एसिडिटी का कारण बन सकता है।
खाने के बाद लेटने से पाचन क्रिया पर दबाव पड़ता है, जिससे पेट में मौजूद एसिड ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। इस स्थिति में सीने में जलन और पेट में जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
इसलिए खाने के बाद कम से कम 30 मिनट तक बैठकर या खड़े होकर ही रहें ताकि खाना सही से पच सके और एसिड ऊपर न आए।
#2
खाने के बाद पानी पीना
खाने के बाद पानी पीने से भी एसिडिटी हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी पेट में मौजूद एसिड को पतला कर देता है, जिससे वह अपने काम को सही ढंग से नहीं कर पाता।
इसके अलावा खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से खाना जल्दी पचता है और पेट में गैस बनने लगती है, जिससे सीने में जलन और पेट में जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
#3
मसालेदार और तैलीय भोजन
मसालेदार और तैलीय भोजन खाने से भी एसिडिटी हो सकती है। ये खाने की चीजें पाचन क्रिया पर दबाव डालती हैं, जिससे पेट में मौजूद एसिड ऊपर की ओर बढ़ने लगता है।
इसके अलावा ये खाने की चीजें पेट में जलन और गैस बनने का कारण भी बन सकती हैं। इसलिए खाने में कम से कम मसाले और तेल का उपयोग करें ताकि एसिडिटी से बचा जा सके।
#4
जल्दी-जल्दी खाना
जल्दी-जल्दी खाना खाने का मतलब यह नहीं कि आप दिनभर भूखे रहें। इसका मतलब है कि जब भी आप खाना खाएं तो उसे धीरे-धीरे खाएं।
जल्दी-जल्दी खाने से पेट भरा हुआ महसूस नहीं होता और आप ज्यादा खा लेते हैं, जिससे पेट में गैस बनने लगती है।
इसके अलावा जल्दी खाने से पाचन क्रिया पर भी दबाव पड़ता है, जिससे एसिडिटी की समस्या हो सकती है। इसलिए धीरे-धीरे और आराम से खाएं।