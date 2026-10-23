एसिडिटी का कारण बनने वाली गलतियां

एसिडिटी की समस्या का कारण बन सकती हैं ये गलतियां

लेखन अंजली 11:09 am Oct 23, 202611:09 am

क्या है खबर?

खाने के बाद एसिडिटी होना एक आम समस्या है, लेकिन यह बहुत असहज कर सकता है। एसिडिटी तब होती है जब पेट में मौजूद एसिड भोजन के पाचन के लिए ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। इससे सीने में जलन और पेट में जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो खाने के बाद करने से आपको एसिडिटी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है।