खाने का स्वाद बढ़ा सकते हैं ये भारतीय अचार, एक बार जरूर आजमाएं

अचार भारतीय खाने का एक अहम हिस्सा है। यह खाने के साथ-साथ खाने का स्वाद भी बढ़ाता है। अचार बनाने की परंपरा बहुत पुरानी है और हर राज्य के अपने खास अचार होते हैं। ये अचार न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि इनमें उपयोग किए जाने वाले मसाले और सामग्री भी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। आइए आज हम आपको ऐसे अचार के बारे में बताते हैं, जो खाने का स्वाद बढ़ा सकते हैं।

#1 कच्चे आम का अचार कच्चे आम का अचार गर्मियों में बनाया जाता है। इसमें कच्चे आम को काटकर धूप में सुखाया जाता है और फिर इसे मसालों के साथ मिलाकर रखा जाता है। यह अचार खाने में खट्टा और तीखा होता है, जो किसी भी व्यंजन को खास बना देता है। यह चावल, दाल और रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा, आम के अचार में मौजूद मसाले खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं।

#2 नींबू का अचार नींबू का अचार सर्दियों में बनाया जाता है। इसमें नींबू को काटकर नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर के साथ मिलाया जाता है और फिर इसे धूप में सुखाया जाता है। इसके बाद इसमें सरसों का तेल और अन्य मसाले मिलाए जाते हैं। नींबू का अचार खाने में खट्टा और तीखा होता है, जो किसी भी व्यंजन को खास बना देता है। यह चावल, दाल और रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है।

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#3 लहसुन का अचार लहसुन का अचार बहुत ही खास होता है, जिसे सर्दियों में बनाया जाता है। इसमें लहसुन की कलियों को सरसों के तेल, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर आदि मसालों के साथ मिलाया जाता है। इसके बाद इसे धूप में सुखाया जाता है ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से मिल जाएं। यह अचार खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें लहसुन की ताजगी और मसालों का मेल होता है।

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