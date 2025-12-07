दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में मिला इन भारतीय व्यंजनों को स्थान, जानिए रैंकिंग

भारतीय खान-पान दुनिया की सर्वश्रेष्ठ क्विजीन में से एक है, जिसे अब उचित मान्यता मिल रही है। हमारे देश का खान बहुत ही विविध है, जिसमें कई लजीज मसालों और जायकों का संगम मिलता है। यहां के भोजन में अलग-अलग राज्यों की सभ्यता झलकती है, जो इसे खास बना देती है। अब टेस्ट एटलस ने दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की अपनी वार्षिक सूची निकाली है, जिसमें इन भारतीय पकवानों को स्थान मिला है।

#1 अमृतसरी कुलचा पंजाब का अमृतसरी कुलचा दुनियाभर में इतना लोकप्रिय हो चुका है कि इसे इस सूची में 17वां स्थान दिया गया है। इसे आलू, प्याज, पनीर और मसालों से भरकर बनाया जाता है। इसके बाद इसे मक्खन, धनिया और लाल मिर्च पाउडर से सजाया जाता है। यह कुरकुरा और मुलायम होता है और इसे लोग छोले या दाल मखनी के साथ खाना पसंद करते हैं। इस पकवान को टेस्ट एटलस ने 4.4 रेटिंग दी है।

#2 हैदराबादी बिरयानी भारत के कई स्थानों की बिरयानी मशहूर है, लेकिन हैदराबादी बिरयानी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। इस शाही पकवान ने सूची में 72वीं जगह हासिल की है। यह एक दक्षिण भारतीय व्यंजन है, जिसमें बासमती चावल, प्रोटीन का स्त्रोत, नींबू, दही, प्याज, केसर और मसाले शामिल होते हैं। हैदराबादी बिरयानी की खासियत यह है कि इसे बनाते समय चावल और अन्य सामग्रियों को एक साथ पकाया जाता है। इसे भी 4.4 रेटिंग दी गई है।

#3 शाही पनीर हम में से ज्यादातर लोग रेस्टोरेंट में सबसे पहले शाही पनीर ही आर्डर करते हैं। पनीर का यह पकवान विश्वभर में इतना प्रसिद्ध हो गया है कि यह 100 सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में 85वें स्थान पर है। इसकी ग्रेवी मलाईदार होती है, जिसे काजू, क्रीम, टमाटर और मसालों से तैयार किया जाता है। इसे पकाने के बाद इसमें पनीर शामिल किया जाता है। इसे आम तौर पर नान, रोटी, चावल या कुलचा आदि के साथ खाया जाता है।

