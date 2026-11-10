खाने के धुएं को कम करने के तरीके

खाना बनाते समय धुएं के संपर्क में आना हो सकता है नुकसानदायक, ऐसे करें कम

लेखन अंजली 05:45 pm Nov 10, 202605:45 pm

क्या है खबर?

खाना बनाते समय उठने वाले धुएं के संपर्क में आना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। यह धुआं फेफड़ों और दिल सहित पूरे शरीर पर बुरा असर डाल सकता है। यह धुआं आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ भी पैदा कर सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देंगे, जिन्हें अपनाकर आप इस धुएं के संपर्क में आने से बच सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं।