सूजन बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ

सूजन को बढ़ा सकते हैं ये खाद्य पदार्थ, डाइट से करें दूर

लेखन अंजली 01:15 pm Nov 06, 202601:15 pm

क्या है खबर?

शरीर में होने वाली सूजन एक आम समस्या है, जो कई बार गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है। सूजन तब होती है जब शरीर के ऊतकों में अतिरिक्त तरल पदार्थ जमा हो जाते हैं। यह समस्या खाने-पीने की आदतों और जीवनशैली से भी जुड़ी होती है। कुछ खाद्य पदार्थ सूजन को बढ़ा सकते हैं, जबकि कुछ इसे कम करने में मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि सूजन को बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ कौन से हैं।