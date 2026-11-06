सूजन को बढ़ा सकते हैं ये खाद्य पदार्थ, डाइट से करें दूर
क्या है खबर?
शरीर में होने वाली सूजन एक आम समस्या है, जो कई बार गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है। सूजन तब होती है जब शरीर के ऊतकों में अतिरिक्त तरल पदार्थ जमा हो जाते हैं। यह समस्या खाने-पीने की आदतों और जीवनशैली से भी जुड़ी होती है। कुछ खाद्य पदार्थ सूजन को बढ़ा सकते हैं, जबकि कुछ इसे कम करने में मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि सूजन को बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ कौन से हैं।
#1
प्रोसेस्ड फूड्स
प्रोसेस्ड फूड्स जैसे बर्गर, पिज्जा, चिप्स और पैकेज्ड स्नैक्स में अधिक मात्रा में शक्कर, नमक और फैट्स होते हैं, जो सूजन को बढ़ा सकते हैं।
इन खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करने से शरीर में जलन बढ़ जाती है, जिससे कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए जितना संभव हो, प्रोसेस्ड फूड्स से दूर रहें और उनकी जगह ताजे फल, सब्जियां और साबुत अनाज को अपनी डाइट में शामिल करें।
#2
अधिक नमक वाले खाद्य पदार्थ
अधिक नमक वाले खाद्य पदार्थ जैसे नमकीन स्नैक्स, अचार और सोया सॉस आदि का सेवन भी सूजन को बढ़ा सकता है। अधिक नमक खाने से शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे सूजन होती है।
इसलिए खाने में नमक का उपयोग सीमित करें और ताजे मसालों का उपयोग करें ताकि स्वाद भी बना रहे और स्वास्थ्य पर बुरा असर भी न पड़े।
इसके अलावा पैकेज्ड फूड्स में भी अधिक मात्रा में नमक मौजूद होता है।
#3
ट्रांस फैट्स
ट्रांस फैट्स उन फैट्स को कहा जाता है, जो वनस्पति तेल को हाइड्रोजनीकरण करके बनाए जाते हैं। ये फैट्स आमतौर पर बेक्ड गुड्स जैसे कुकीज, केक और डोनट्स में पाए जाते हैं।
इसके अलावा ये पिज्जा बेस, पास्ता सॉस और कई प्रोसेस्ड फूड्स में भी होते हैं। ट्रांस फैट्स का सेवन करने से शरीर में सूजन बढ़ सकती है और दिल की बीमारियां, मधुमेह और मोटापे का खतरा भी बढ़ जाता है।
#4
शक्कर
अधिक मात्रा में शक्कर का सेवन करने से भी सूजन बढ़ सकती है। शक्कर युक्त पेय पदार्थ जैसे सोडा, एनर्जी ड्रिंक्स आदि का सेवन करने से बचें।
इसके अलावा कैफीन युक्त पेय पदार्थ जैसे कॉफी, चाय, चॉकलेट आदि का भी अधिक सेवन न करें।
इन पेय पदार्थों में शक्कर की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो शरीर में जलन पैदा कर सकती है। इसलिए इनका सेवन सीमित मात्रा में ही करें।