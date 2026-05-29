ज्यादा मात्रा में तेल सोखते हैं ये व्यंजन, खाने से पड़ सकते हैं बीमार

आजकल बाजार में ऐसे कई खाद्य पदार्थ मौजूद हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदायक होते हैं। इनमें से कुछ खाद्य पदार्थों में तो हानिकारक तत्वों की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इनके सेवन से कई बीमारियां हो सकती हैं। वहीं, कुछ व्यंजन को बनाने के दौरान बहुत सारा तेल और रिफाइंड का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उनका स्वाद और कीमत भी बढ़ जाती है। आइए जानते हैं कि किन व्यंजनों में ज्यादा तेल लगता है।

#1 समोसा समोसा एक लोकप्रिय भारतीय नाश्ता है, जिसे हर घर में बनाया जाता है। यह बाहर से कुरकुरा और अंदर से गर्म-गर्म आलू और मटर के मिश्रण से भरा होता है। इसे बनाने के लिए मैदा और फिलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, समोसे को तलने की वजह से इसमें काफी ज्यादा तेल लग जाता है। इसलिए, बेहतर होगा कि आप इसे घर पर बनाते समय कम तेल का इस्तेमाल करें और एयर फ्राई करें।

#2 पकोड़े बारिश के मौसम में गर्मा-गर्म पकोड़े खाने का अपना ही मजा है। हालांकि, पकोड़ों को तलने की वजह से इनमें भी काफी सारा तेल लग जाता है। पकोड़े बनाने के लिए बेसन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बेसन और तेल का अनुपात सही रखा जाए तो कम तेल में भी पकोड़े स्वादिष्ट बन सकते हैं। आप पकोड़ों को एयर फ्रायर में पकाकर उन्हें बिना तेल के भी कुरकुरा बना सकते हैं।

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#3 कचौड़ी कचौड़ी भी एक लोकप्रिय भारतीय नाश्ता है, जिसे घर पर बनाना आसान है। हालांकि, कचौड़ी को भी तलने की वजह से इसमें भी काफी सारा तेल लग जाता है। इसे कम करने के लिए आप कचौड़ी को कम तेल में बनाएं। इसके लिए आप कचौड़ी को तलने के बजाय भूनकर भी बना सकते हैं। इन्हें एयर फ्राई करना या बेक करना भी अच्छा विकल्प होगा।

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