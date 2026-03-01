जीरे से बनने वाले ये व्यंजन स्वादिष्ट होने के साथ-साथ होते हैं फायदेमंद, जरूर बनाकर खाएं
क्या है खबर?
जीरा एक ऐसा मसाला है, जो भारतीय खान-पान में लगभग हर व्यंजन में इस्तेमाल किया जाता है। यह न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि कई सेहत से जुड़े फायदे भी देता है। आमतौर पर जीरे का इस्तेमाल दाल, सब्जी और रायते में किया जाता है। आइए जानते हैं कि भारतीय शाकाहारी व्यंजनों में जीरे का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, ताकि खाने का स्वाद और भी बढ़ जाए और सेहत भी बेहतर रहे।
#1
जीरे का पानी
सुबह खाली पेट जीरे का पानी पीने से पाचन तंत्र मजबूत होता है। इसे बनाने के लिए रात को एक गिलास पानी में एक चम्मच जीरे डालकर छोड़ दें। सुबह उठकर इस पानी को छानकर पी लें। यह न केवल पाचन को सुधारता है, बल्कि शरीर को साफ करने में भी मदद करता है। इसके अलावा यह शरीर में ऊर्जा भी भरता है और दिन की अच्छी शुरुआत करने में सहायक होता है।
#2
जीरे की चाय
जीरे की चाय पीना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके लिए एक पैन में पानी उबालें और उसमें आधा चम्मच जीरा डालें। इसे 5-10 मिनट तक उबालें, फिर छानकर पी लें। यह चाय न केवल आपको ताजगी दे सकती है, बल्कि वजन घटाने में भी मदद कर सकती है। इसके अलावा यह चाय पाचन क्रिया को सुधारने और पेट की समस्याओं को दूर करने में भी सहायक है।
#3
जीरे के तड़के वाली दाल
दाल में तड़का लगाना तो सभी को पसंद होता है, जिसकी मुख्य सामग्री जीरा ही होता है। दाल बनाने के बाद उस पर तड़का लगाने के लिए तेल या घी गर्म करें। इसके बाद उसमें राई, हींग, सूखी लाल मिर्च और धनिया के बीज के साथ जीरा डालें। जब जीरा सुनहरा हो जाए तो इसे दाल पर डालें। इससे दाल का स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा और खाने का मजा दोगुना हो जाएगा।
#4
जीरे का रायता
रायता तो आपने कई बार खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी जीरे का रायता बनाया है? इसके लिए दही में भुना हुआ जीरा पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसमें थोड़ा-सा कटा हुआ खीरा या ककड़ी मिलाएं और ऊपर से नमक और लाल मिर्च पाउडर छिड़कें। यह रायता खाने को ताजगी भरा बनाता है और पाचन को भी सुधारता है। साथ ही यह रायता स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है।
#5
जीरा आलू
आलू तो हर किसी को पसंद होते हैं, जिससे बनने वाला जीरा आलू बेहतरीन लगता है। इसके लिए उबले हुए आलू को छोटे टुकड़ों में काटें और कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें जीरा डालें। जब जीरा सुनहरा हो जाए तो इसमें कटे हुए आलू डालकर अच्छी तरह मिलाएं। ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालें। यह दिन या रात के खाने के लिए बढ़िया व्यंजन रहेगा और रोटी या पराठे के साथ अच्छा लगेगा।