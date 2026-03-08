भारतीय त्योहारों के लिए बेहतरीन हैं कमल के बीज से बनाए जाने वाले ये 5 व्यंजन

भारतीय त्योहारों में खाने का खास महत्व होता है। खासतौर से जब बात व्रत वाले व्यंजनों की हो तो कमल के बीज का इस्तेमाल काफी आम है। यह न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे व्यंजनों की जानकारी देते हैं, जो कमल के बीज से बनाए जा सकते हैं। ये त्योहारों पर घर आए मेहमानों को परोसने के लिए भी बढ़िया रहेंगे।

#1 कमल के बीज की खीर कमल के बीज की खीर एक स्वादिष्ट और पौष्टिक मिठाई है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कमल के बीजों को भूनकर उनका पाउडर बना लें, फिर दूध में चीनी और इलायची पाउडर मिलाकर उबालें। अब इसमें कमल के बीज का पाउडर डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इसे धीमी आंच पर पकने दें, जब तक कि खीर गाढ़ी न हो जाए। अंत में इसे ठंडा करके परोसें। यह मिठाई व्रत के दौरान खाने के लिए बहुत अच्छी है।

#2 कमल के बीज के कबाब कमल के बीज के कबाब एक बेहतरीन नाश्ता हो सकता है, जिसे आप अपने मेहमानों को परोस सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले उबले हुए आलू, भुने हुए कमल के बीज, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और मसाले मिलाकर एक मिश्रण तैयार करें। इस मिश्रण को छोटे-छोटे कटलेट आकार में बना लें और तवे पर हल्का-सा तेल डालकर सुनहरा होने तक सेंक लें। इसे हरी चटनी के साथ गर्मा-गर्म परोसें।

#3 कमल के बीज की टिक्की कमल के बीज की टिक्की एक स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप अपने व्रत वाले मेहमानों के लिए बना सकते हैं। इसके लिए उबले हुए आलू, भुने हुए कमल के बीज, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और मसाले मिलाकर एक मिश्रण तैयार करें। इस मिश्रण को छोटे-छोटे टिक्की आकार में बना लें और तवे पर हल्का-सा तेल डालकर सुनहरा होने तक सेंक लें। इसे बिलकुल आलू टिक्की की तरह सजाकर परोसें।

#4 कमल के बीज का हलवा कमल के बीज का हलवा एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले घी में सूजी, भुने हुए कमल के बीज और गुड़ मिलाकर हलवा तैयार करें। इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाएं, जब तक कि हलवा गाढ़ा न हो जाए। इसे गर्मा-गर्म परोसें और अपने मेहमानों को खुश करें। यह हलवा स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी है, जो आपके व्रत को खास बना देगा।