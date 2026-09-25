बौद्ध धर्म से जुड़े हैं ये व्यंजन, एक बार जरूर करें इनका सेवन
क्या है खबर?
बौद्ध धर्म एक प्रमुख धर्म है, जो लगभग 2,500 साल पहले भारत में शुरू हुआ था। यह धर्म अपने अनुयायियों को अहिंसा, करुणा और साधना की शिक्षा देता है। बौद्ध धर्म के अनुयायी आमतौर पर शाकाहारी होते हैं, क्योंकि वे सभी जीवों के प्रति करुणा दिखाते हैं। आइए आज हम आपको उन बौद्ध व्यंजनों के बारे में बताते हैं, जो आपको एक बार जरूर आजमाने चाहिए, क्योंकि ये स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी हैं।
#1
सूप सुआ
सूप सुआ एक पारंपरिक बौद्ध खाना है, जो मुख्य रूप से चावल के आटे और सब्जियों से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए चावल के आटे को पानी में मिलाकर गाढ़ा घोल तैयार किया जाता है, जिसे फिर से पकाया जाता है।
इसके बाद इसमें सब्जियां, जैसे गाजर, मटर और मशरूम मिलाई जाती हैं। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व भी सेहत के लिए फायदेमंद हैं।
#2
कानप्यो माकी
अगर आपको सुशी खाना पसंद है तो आपको एक बार कानप्यो माकी जरूर खानी चाहिए। यह एक तरह की शाकाहारी सुशी है। कानप्यो माकी एक पारंपरिक पतला सुशी रोल है, जिसमें सूखी लौकी की मीठी और नमकीन पकाई हुई फिलिंग भरी होती हैं।
इन सुशी रोल को नोरी शीट से लपेटा जाता है, जिसकी वजह से इसका स्वाद थोड़ा कुरकुरा हो जाता है। इसमें खास तरह के मसाले भी डाले जाते हैं।
#3
तिल वाला टोफू
शोजिन रयोरी गोमा दोफू यानि तिल वाला टोफू एक खास पकवान है, जिसे लोग बड़े चाव से खाते हैं। टोफू एक तरह का चीज है, जो काफी हद तक पनीर जैसा ही होता है।
हालांकि, यह वीगन होता है, क्योंकि इसे सोया दूध से बनाया जाता है। यह व्यंजन पिसे हुए तिल, कॉर्न स्टार्च और पानी के पके हुए पेस्ट से बनाया जाता है।
इसे ठंडा करके टोफू पर डालते हैं और वसाबी और सोया सॉस के साथ खाते हैं।
#4
बुद्धा डिलाइट
बुद्धा डिलाइट चीन का एक पारंपरिक बौद्ध पकवान है, जो पूरी तरह शाकाहारी होता है। इसमें 18 तरह की सामग्रियां शामिल होती हैं और यह एक नूडल्स वाला व्यंजन है।
इसे बनाने के लिए शिटाके मशरूम, बांस के अंकुर, बीन कर्ड स्टिक्स और ग्लास नूडल्स जैसे खाद्य पदार्थों को स्वादिष्ट फर्मेंटेड बीन कर्ड या शाकाहारी ऑयस्टर सॉस में धीमी आंच पर पकाया जाता है।
इसमें अपनी पसंद की सब्जियां डाली जा सकती हैं।