बौद्ध धर्म से जुड़े हैं ये व्यंजन, एक बार जरूर करें इनका सेवन

शोजिन रयोरी गोमा दोफू यानि तिल वाला टोफू एक खास पकवान है, जिसे लोग बड़े चाव से खाते हैं। टोफू एक तरह का चीज है, जो काफी हद तक पनीर जैसा ही होता है।

हालांकि, यह वीगन होता है, क्योंकि इसे सोया दूध से बनाया जाता है। यह व्यंजन पिसे हुए तिल, कॉर्न स्टार्च और पानी के पके हुए पेस्ट से बनाया जाता है।

इसे ठंडा करके टोफू पर डालते हैं और वसाबी और सोया सॉस के साथ खाते हैं।