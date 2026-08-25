बादाम से बनाए जा सकते हैं ये स्वादिष्ट पेय, जानिए इनकी रेसिपी
क्या है खबर?
बादाम एक ऐसा सूखा मेवा है, जो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसमें प्रोटीन, विटामिन और कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं। आमतौर पर इसे स्नैक के रूप में खाया जाता है, लेकिन इससे कई स्वादिष्ट पेय भी बन सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे पेय की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें बनाने में बादाम का इस्तेमाल किया जाता है और ये स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी हैं।
#1
बादाम और केसर का ठंडाई
सर्दियों में ठंडाई का सेवन करना काफी फायदेमंद होता है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले बादाम को रातभर के लिए पानी में भिगो दें, फिर सुबह इसे छीलकर मिक्सी में पीसें। अब इसमें केसर के धागे, इलायची का पाउडर, गुलाब जल और शक्कर डालकर अच्छे से मिलाएं। इस मिश्रण को एक बर्तन में दूध के साथ मिलाकर ठंडाई तैयार करें।
यह ठंडाई न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व आपके शरीर को ऊर्जा भी देंगे।
#2
बादाम का दूध
बादाम का दूध एक सेहतमंद पेय है, जिसे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर सकते हैं।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले बादाम को रातभर पानी में भिगो दें, फिर अगली सुबह इन्हें छीलकर मिक्सी में पीस लें। अब इस मिश्रण को पानी के साथ अच्छे से मिलाकर छान लें। इसमें स्वाद के लिए शक्कर या शहद मिला सकते हैं।
यह दूध न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है।
#3
बादाम और खजूर का शेक
बादाम और खजूर का शेक एक बेहतरीन पेय है, जिसे आप नाश्ते में शामिल कर सकते हैं।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले कुछ खजूर को रातभर पानी में भिगो दें, फिर सुबह इन्हें छीलकर मिक्सी में पीस लें। अब इसमें बादाम का पेस्ट, दूध और थोड़ी शक्कर डालकर अच्छे से मिलाएं।
इस शेक में मौजूद पोषक तत्व आपके शरीर को ऊर्जा देंगे और आपको ताजगी महसूस कराएंगे।
#4
बादाम और नारियल पानी का मॉकटेल
गर्मियों में ठंडा-ठंडा मॉकटेल पीना सभी को पसंद होता है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले कुछ बादाम को रातभर पानी में भिगो दें, फिर अगली सुबह इन्हें छीलकर मिक्सी में पीस लें। अब इस मिश्रण को छानकर इसमें नारियल पानी मिलाएं। इसमें स्वाद के लिए शक्कर या शहद मिला सकते हैं।
इस मॉकटेल में मौजूद पोषक तत्व आपके शरीर को ऊर्जा देंगे और आपको तरोताजा महसूस कराएंगे।