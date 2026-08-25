बादाम से बनाकर पिएं ये पेय

बादाम से बनाए जा सकते हैं ये स्वादिष्ट पेय, जानिए इनकी रेसिपी

लेखन अंजली 11:18 am Aug 25, 202611:18 am

क्या है खबर?

बादाम एक ऐसा सूखा मेवा है, जो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसमें प्रोटीन, विटामिन और कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं। आमतौर पर इसे स्नैक के रूप में खाया जाता है, लेकिन इससे कई स्वादिष्ट पेय भी बन सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे पेय की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें बनाने में बादाम का इस्तेमाल किया जाता है और ये स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी हैं।