पुदीने से बनाए जा सकते हैं ये स्वादिष्ट और ताजगी भरे व्यंजन, जानिए रेसिपी
क्या है खबर?
पुदीना एक ऐसा पत्ता है, जो न केवल खाने में ताजगी और खुशबू देता है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को साफ करने में मदद करते हैं। आइए आज हम आपको पुदीने से बनने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो आपके खाने का मजा दोगुना कर देंगे और इन्हें बनाना भी आसान है। इन व्यंजनों को बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता।
#1
पुदीने की चटनी
पुदीने की चटनी एक बहुत ही लोकप्रिय और स्वादिष्ट चटनी है, जिसे आप किसी भी नाश्ते के साथ खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए ताजे पुदीने के पत्ते, हरी मिर्च, अदरक, नींबू का रस और नमक मिलाकर पीस लें। इस चटनी का तीखा स्वाद आपके किसी भी नाश्ते को और भी मजेदार बना देगा। इसे आप समोसा, कचौड़ी या फिर टिक्की आदि के साथ परोस सकते हैं। यह चटनी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और ताजगी भरी है।
#2
पुदीने का रायता
गर्मियों में ठंडा-ठंडा रायता खाना किसे पसंद नहीं होता? पुदीने का रायता एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, जो आपके खाने को ताजगी भरा बनाएगा। इसे बनाने के लिए दही में बारीक कटा हुआ ताजा पुदीना, भुना जीरा पाउडर, नमक और थोड़ा-सा हरी मिर्च मिला लें। इस रायते का स्वाद आपके खाने को और भी खास बना देगा। यह रायता न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पाचन के लिए भी बहुत फायदेमंद है।
#3
पुदीने की लस्सी
पुदीने की लस्सी एक बेहतरीन पेय है, जो आपको ताजगी देता है। इसे बनाने के लिए दही, चीनी, बर्फ के टुकड़े और ताजा कटा हुआ पुदीना मिलाकर पीस लें। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पाचन क्रिया के लिए भी बहुत फायदेमंद है। गर्मियों में ठंडा-ठंडा लस्सी पीना किसी भी मौसम में आपको तरोताजा कर देगा। इसे आप अपने मेहमानों को भी परोस सकते हैं, जो आपके भोजन का अनुभव को और भी खास बना देगा।
#4
पुदीने की बिरयानी
पुदीने की बिरयानी एक अनोखा व्यंजन है, जिसमें पारंपरिक बिरयानी में पुदीने का तड़का लगाया जाता है। इसे बनाने के लिए चावल को उबालकर उसमें प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट और ताजा कटा हुआ पुदीना मिलाएं। यह बिरयानी आपके खाने को एक नया स्वाद देगी और आपकी मेहमानों को भी पसंद आएगी। इसमें मिलने वाले मसाले और पुदीने की खुशबू इसे खास बनाते हैं। यह बिरयानी न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है।