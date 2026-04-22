गर्मियों में तरोताजा रखने में मदद कर सकते हैं खीरे के पेय, आसान हैं रेसिपी

खीरा एक ऐसा फल है, जो गर्मियों में बहुतायत में मिलता है। यह न केवल स्वाद में बढ़िया होता है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, जिससे यह शरीर को तरोताजा रखता है। आइए आज हम आपको खीरे से बनाए जाने वाले ऐसे पेय की रेसिपी बताते हैं, जो न सिर्फ स्वादिष्ट हैं बल्कि सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक हैं।

#1 खीरे का नींबू पानी खीरे का नींबू पानी एक ताजगी भरा पेय है, जो आपको गर्मियों में ठंडक पहुंचाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े गिलास में ठंडा पानी लें, फिर उसमें कुछ टुकड़े खीरे के डालें। अब इसमें नींबू का रस और शहद मिलाएं। आप चाहें तो इसमें पुदीने की पत्तियां भी डाल सकते हैं। यह पेय न केवल आपके शरीर को तरोताजा रखेगा, बल्कि आपकी त्वचा को भी चमकदार बनाएगा।

#2 खीरे का मिंट कूलर खीरे का मिंट कूलर एक बेहतरीन पेय है, जिसे आप किसी भी समय पी सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक मिक्सर में कुछ टुकड़े खीरे के डालकर पीस लें, फिर इसमें पुदीने की पत्तियां और चीनी मिलाकर फिर से पीसें। अब इस मिश्रण को छानकर एक गिलास में डालें और ऊपर से सोडा पानी डालें। इसे बर्फ के टुकड़ों के साथ परोसें। यह पेय आपको तुरंत तरोताजा करेगा और आपके शरीर को ठंडक देगा।

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#3 खीरे का नारियल पानी खीरे का नारियल पानी एक पौष्टिक पेय है, जो आपके शरीर को तरोताजा रखता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले नारियल पानी निकालें, फिर उसमें कुछ टुकड़े खीरे के डालें और अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें नींबू का रस और शहद मिलाएं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा काला नमक भी डाल सकते हैं। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है बल्कि आपके शरीर को ठंडक भी देगा और आपको तरोताजा महसूस कराएगा।

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