इन देशों में मौजूद हैं रंग बदलने वाले झरने, बेहद खूबसूरत है इनका नजारा

पानी के झरने किसी भी स्थान को खूबसूरत बना देते हैं। ये प्रकृति के करीब पाए जाते हैं और खास तौर से पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलते हैं। सभी झरने नीले रंग यानि पानी के रंग के ही होते हैं। हालांकि, कुछ देशों में अनोखे झरने भी मौजूद हैं, जिनका रंग बदलता रहता है। आइए 5 देशों के बारे में जानते हैं, जहां रंग बदलने वाले झरने पाए जाते हैं। इनकी यात्रा करना एक शानदार अनुभव हो सकता है।

#1 कोस्टा रिका कोस्टा रिका केन्द्रीय अमेरिका का एक देश है, जो अपने समुद्र तटों, ज्वालामुखियों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। यहां कई खूबसूरत झरने पाए जाते हैं, जिनका रंग बदलता रहता है। यहां का रियो सेलेस्टे और बाजोस डेल टोरो के ब्लू फॉल्स सबसे ज्यादा प्रचिलित हैं। इन्हें अपना नीला फिरोजी रंग पानी में मिले ज्वालामुखी खनिजों से मिलता है, जिससे मी स्कैटरिंग नाम की घटना होती है। इसकी वजह से पानी में नीले के अलग-अलग शेड दिखाई देते हैं।

#2 तुर्की तुर्की में एक खास झरना मौजूद है, जो पूरी दुनिया में मशहूर है। इसे मुरदिये झरना कहते हैं, जो तुर्की के वान प्रांत में स्थित है। यह झरना मौसम के साथ रंग और रूप में बदलाव रहता है। पतझड़ के दौरान पानी का रंग सूखी पत्तियों जैसा यानि पीला, लाल या भूरा दिखने लगता है। हालांकि, ठंड आते ही इसका रंग गहरा नीला और सफेद नजर आने लगता है। इसके पीछे मौसमी रौशनी का हाथ होता है।

Advertisement

#3 कोलंबिया कोलंबिया में भी एक सुंदर झरना पाया जाता है, जो मैमक्वाम फॉल्स नाम से जाना जाता है। इस झरने की खासियत यही है कि यह अपना रंग बदल लेता है। सर्दी के मौसम में ग्लेशियर जम जाते हैं, जिस वजह से झरने का पानी हरा दिखाई देता है। गर्मी आते ही बर्फ पिघलने लगती है, जिसके बाद पानी फिरोजी नजर आने लगता है। इसका श्रेय ग्लेशियर को ही जाता है।

Advertisement

#4 क्रोएशिया क्रोएशिया में एक झील ही रंग बदलने के लिए दुनियाभर में मशहूर है। इसे प्लिटविस झील कहते हैं, जिसका रंग हर दिन बदल जाता है। यह फिरोजी नीले से पन्ना वाला हरा हो जाता है और कभी-कभी गहरे नीले से ग्रे भी हो जाता है। पानी के रंग के ये बदलाव उसकी केमिस्ट्री, गहराई, रोशनी और मौसम की वजह से होती है। जंगल के बीच बसी इस झील पर एक सुंदर झरना भी बहता है।