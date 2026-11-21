घर की सतहों से आसानी से साफ हो जाएंगे दाग, अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
घर की सतहों पर लगे दागों को साफ करना एक मुश्किल काम हो सकता है, खासकर जब बात फर्श, दीवारों और फर्नीचर की हो तो कई बार सामान्य सफाई से काम नहीं चलता। इस लेख में हम कुछ ऐसे आसान और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने घर की सतहों को बिना किसी मेहनत के साफ कर सकते हैं और उन्हें नया जैसा बना सकते हैं।
#1
नींबू का उपयोग करें
नींबू एक प्राकृतिक साफ करने वाला है, जो न केवल दागों को हटाता है बल्कि घर को ताजगी भी देता है।
फर्श पर लगे तेल या चिपचिपे दागों को हटाने के लिए नींबू के रस को पानी में मिलाकर पोछा लगाएं। दीवारों पर लगे धब्बों को साफ करने के लिए नींबू के छिलकों को रगड़ें।
इसके अलावा फर्नीचर की सफाई के लिए नींबू के तेल का उपयोग करें, जिससे फर्नीचर चमकदार बनेगा।
#2
बेकिंग सोडा का जादू
बेकिंग सोडा एक खास सामग्री है, जिसका इस्तेमाल कई तरह से किया जा सकता है।
फर्श पर लगे जिद्दी दागों को हटाने के लिए बेकिंग सोडा और पानी का पेस्ट बनाकर लगाएं और कुछ देर छोड़ने के बाद ब्रश से रगड़ें।
दीवारों पर लगे छोटे-छोटे धब्बों को हटाने के लिए बेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर स्पंज से रगड़ें। फर्नीचर की सफाई के लिए बेकिंग सोडा और पानी का मिश्रण बनाकर कपड़े से पोंछें।
#3
सिरका आएगा काम
सिरका एक ताकतवर प्राकृतिक साफ करने वाला है, जो घर की कई समस्याओं का हल निकाल सकता है। फर्श पर लगे चाय-कॉफी के दागों को हटाने के लिए सिरके और पानी का मिश्रण बनाकर पोछा लगाएं।
दीवारों पर लगे छोटे-छोटे धब्बों को हटाने के लिए सिरके को स्प्रे बोतल में भरकर छिड़कें और कुछ देर छोड़कर साफ कपड़े से पोंछ लें।
फर्नीचर की सफाई के लिए सिरके और पानी का मिश्रण बनाकर कपड़े से पोंछें।
#4
नमक का जादू
नमक एक ऐसा सामग्री है, जिसका उपयोग करके आप आसानी से दागों को साफ कर सकते हैं।
फर्श पर लगे तेल या चिकनाई वाले दागों को हटाने के लिए नमक और नींबू का मिश्रण बनाकर लगाएं और कुछ देर छोड़कर ब्रश से रगड़ें।
दीवारों पर लगे छोटे-छोटे धब्बों को हटाने के लिए नमक को पानी में मिलाकर स्पंज से रगड़ें। फर्नीचर की सफाई के लिए नमक और पानी का मिश्रण बनाकर कपड़े से पोंछें।
#5
जैतून के तेल का उपयोग करें
जैतून का तेल न केवल खाना बनाने में उपयोग होता है बल्कि घर की सफाई में भी काम आता है। फर्नीचर की चमक बरकरार रखने के लिए जैतून के तेल को कपड़े पर लगाकर रगड़ें।
दीवारों पर लगे छोटे-छोटे धब्बों को हटाने के लिए जैतून के तेल को रुई पर लगाकर रगड़ें।
इन सरल तरीकों से आप अपने घर की सतहों को साफ-सुथरा रख सकते हैं और उन्हें नया जैसा बना सकते हैं।