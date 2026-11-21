सिरका एक ताकतवर प्राकृतिक साफ करने वाला है, जो घर की कई समस्याओं का हल निकाल सकता है। फर्श पर लगे चाय-कॉफी के दागों को हटाने के लिए सिरके और पानी का मिश्रण बनाकर पोछा लगाएं।

दीवारों पर लगे छोटे-छोटे धब्बों को हटाने के लिए सिरके को स्प्रे बोतल में भरकर छिड़कें और कुछ देर छोड़कर साफ कपड़े से पोंछ लें।

फर्नीचर की सफाई के लिए सिरके और पानी का मिश्रण बनाकर कपड़े से पोंछें।