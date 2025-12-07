हार्मोनल असंतुलन का कारण बन सकती हैं त्वचा की देखभाल से जुड़ी ये आम आदतें

शरीर में हार्मोनल असंतुलन आम तौर पर तब होता है जब व्यक्ति की जीवनशैली खराब होती है और उसका खान-पान अस्वास्थ्यकर होता है। हालांकि, हमारी त्वचा की देखभाल से जुड़ी कुछ आदतें भी इस परेशानी का कारण बन सकती हैं। इन आदतों से त्वचा को तो फायदा हो जाता है, लेकिन समय के साथ हार्मोन प्रभावित होते हैं। आज के लेख में हम ऐसी ही आदतों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें फौरन बदलना चाहिए।

#1 रसायन युक्त उत्पाद लगाना बाजार में कई तरह के देखभाल उत्पाद मिलते हैं, जिनमें रसायन मौजूद होते हैं। इनके विज्ञापन देखकर हम इन्हें इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन ये हार्मोन को प्रभावित कर सकते हैं। एंडोक्राइन सोसाइटी के एक शोध से पता चलता है कि ये रासयनिक उत्पाद हार्मोन उत्पादन में बाधा डाल सकते हैं, जिसके कारण त्वचा अच्छी नहीं दिखती। एनवायरनमेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव्स में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक, कुछ रासायनिक पदार्थों के नियमित उपयोग से हार्मोनल असंतुलन हो सकता है।

#2 ज्यादा एसेंशियल ऑयल इस्तेमाल करना इन दिनों एसेंशियल ऑयल बहुत प्रचिलित हैं, जिनके तमाम लाभ होते हैं। हालांकि, इन्हें ज्यादा उपयोग करने से भी हार्मोनल असंतुलन हो सकता है। टी ट्री और लैवेंडर युक्त एसेंशियल ऑयल इस परेशानी का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। अध्ययनों के मुताबिक, इनमें एस्ट्रोजन जैसे प्रभाव हो सकते हैं और ये पुरुष हार्मोन को अवरुद्ध कर सकते हैं। दुर्लभ मामलों में, इनके इस्तेमाल से लड़कों में स्तन की वृद्धि हो सकती है।

#3 सनस्क्रीन न उपयोग करना सनस्क्रीन न लगाने से बुढ़ापे के लक्षण बढ़ते हैं और टैनिंग जैसी परेशानियां होती हैं। हालांकि, काफी कम लोग जानते हैं कि इससे हार्मोन भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। जब हम त्वचा को अल्ट्रा वॉयलेंट (UV) किरणों से नहीं बचाते तो ऑक्सीडेटिव तनाव हो सकता है, जिससे सूजन पैदा हो सकती है। यह सूजन कॉर्टिसोल और थायरॉइड जैसे महत्वपूर्ण हार्मोन को प्रभावित कर सकती है। इससे विटामिन-D की कम होती है, जो हार्मोन निर्माण के लिए अहम है।

#4 त्वचा को ज्यादा एक्सफोलिएट करना त्वचा को हफ्ते में एक बार एक्सफोलिएट करना जरूरी होता है, ताकि अशुद्धियां दूर हो सकें। हालांकि, अगर आप यह स्टेप जरूरत से ज्यादा करते हैं तो आपके हार्मोन पर असर पड़ सकता है। इससे सूजन पैदा हो सकती है और कोर्टिसोल का स्तर बढ़ सकता है। इसके बढ़ने पर तनाव पैदा होता है और त्वचा की चमक खो-सी जाती है। साथ ही ज्यादा एक्सफोलिएट करने से नींद और मूड को बेहतर बनाने वाले हार्मोन भी प्रभावित होते हैं।