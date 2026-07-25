पीरियड्स के दौरान पाचन में आ सकते हैं ये बदलाव, ऐसा होना है सामान्य

पीरियड्स के दौरान भूख बढ़ना भी एक सामान्य बदलाव है। हार्मोनल बदलावों के कारण शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत होती है, जिससे भूख बढ़ जाती है।

इसे नियंत्रित करने के लिए छोटे-छोटे हिस्सों में खाना खाएं और पौष्टिक स्नैक्स जैसे फल या नट्स का सेवन करें।

साथ ही भोजन में प्रोटीन युक्त चीजें शामिल करें ताकि आपको लंबे समय तक तृप्ति महसूस हो।

इन उपायों को अपनाकर आप अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ रख सकती हैं।