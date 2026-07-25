पीरियड्स के दौरान पाचन में आ सकते हैं ये बदलाव, ऐसा होना है सामान्य
क्या है खबर?
पीरियड्स के दौरान महिलाओं का शरीर कई बदलावों से गुजरता है, जिनमें पाचन का भी बदलाव शामिल है। कई महिलाएं इन बदलावों को असामान्य समझती हैं और इससे घबरा जाती हैं। हालांकि, यह जानना जरूरी है कि ये बदलाव सामान्य हैं और हर महिला को पीरियड्स के दौरान अनुभव होते हैं। इस लेख में हम 5 सामान्य पाचन बदलावों के बारे में जानेंगे, जो पीरियड्स के दौरान होते हैं।
#1
पेट में गैस और फुलाव होना
पीरियड्स के दौरान हार्मोनल बदलाव के कारण महिलाओं को पेट में गैस और फुलाव की समस्या हो सकती है।
प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर बढ़ता है, जिससे पेट में गैस बनने लगती है और फुलाव भी हो सकता है। इसे नियंत्रित करने के लिए हल्का व्यायाम करें, जैसे कि टहलना या योग करना।
साथ ही खाने में फाइबर युक्त चीजों को शामिल करें और अधिक पानी पिएं ताकि पाचन तंत्र स्वस्थ रहे।
#2
कब्ज की समस्या होना
पीरियड्स के दौरान कब्ज की समस्या होना भी एक सामान्य बदलाव है। हार्मोनल बदलाव के कारण आंतों की मांसपेशियां सुस्त हो जाती हैं, जिससे कब्ज हो सकता है।
इसे दूर करने के लिए फाइबर युक्त खाना खाएं और रोजाना कम से कम 8-10 गिलास पानी पिएं।
साथ ही नियमित रूप से हल्का व्यायाम करें ताकि आंतों की मांसपेशियां सक्रिय रहें और पाचन तंत्र सही तरीके से काम कर सके।
#3
पेट दर्द होना
पीरियड्स के दौरान पेट दर्द होना बहुत आम है, खासकर निचले पेट में।
यह दर्द मासिक धर्म के दौरान होने वाले खिंचाव और सिकुड़न का परिणाम होता है। इसे कम करने के लिए गर्म पानी की बोतल का उपयोग करें या हल्का मालिश करें।
इसके अलावा अदरक या पुदीने की चाय पीने से भी राहत मिल सकती है। अगर दर्द ज्यादा हो तो डॉक्टर से संपर्क करें ताकि सही सलाह मिल सके।
#4
दस्त लगना
कुछ महिलाओं को पीरियड्स के दौरान दस्त लगने की समस्या होती है। यह भी हार्मोनल बदलावों का परिणाम हो सकता है।
अगर दस्त बार-बार लगते हैं तो अपने खाने पर ध्यान दें और ज्यादा तैलीय या मसालेदार चीजें खाने से बचें।
साथ ही अच्छे बैक्टीरिया वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करें ताकि आपकी आंतें स्वस्थ रहें। अगर समस्या बनी रहती है तो डॉक्टर से संपर्क करें ताकि सही उपचार मिल सके।
#5
भूख बढ़ना
पीरियड्स के दौरान भूख बढ़ना भी एक सामान्य बदलाव है। हार्मोनल बदलावों के कारण शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत होती है, जिससे भूख बढ़ जाती है।
इसे नियंत्रित करने के लिए छोटे-छोटे हिस्सों में खाना खाएं और पौष्टिक स्नैक्स जैसे फल या नट्स का सेवन करें।
साथ ही भोजन में प्रोटीन युक्त चीजें शामिल करें ताकि आपको लंबे समय तक तृप्ति महसूस हो।
इन उपायों को अपनाकर आप अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ रख सकती हैं।