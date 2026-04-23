मधुमेह के कारण आंखों में हो सकते हैं ये बदलाव, जानिए कैसे

मधुमेह एक गंभीर बीमारी है, जो न केवल शरीर के अन्य अंगों को प्रभावित करती है, बल्कि आंखों पर भी इसका गहरा असर पड़ सकता है। ज्यादा शुगर के स्तर के कारण आंखों की रक्त वाहिकाओं में सूजन और रक्तस्राव हो सकता है, जिससे दृष्टि संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे बदलावों के बारे में बताते हैं, जो मधुमेह के कारण आंखों में आ सकते हैं।

#1 धुंधला दिखना या नजर कमजोर होना मधुमेह के कारण आंखों की रेटिना (आंखों के पीछे की परत) पर बुरा असर पड़ सकता है। इससे धुंधला दिखना या नजर कमजोर होना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर आपको अचानक से धुंधला दिखने या नजर कमजोर होने की समस्या हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा अगर आपको चीजें ठीक से नजर नहीं आ रही हैं तो इसका कारण भी मधुमेह हो सकता है।

#2 मोतियाबिंद होना मधुमेह के कारण मोतियाबिंद होने का खतरा बढ़ सकता है। मोतियाबिंद एक ऐसी स्थिति है, जिसमें आंखों का ट्रांसपेरेंट लेंस धुंधला हो जाता है और इससे दृष्टि प्रभावित होती है। मधुमेह के मरीजों में यह समस्या जल्दी हो सकती है। इसके अलावा मधुमेह के कारण आंखों का लेंस भी तेजी से धुंधला हो सकता है। इसलिए मधुमेह वाले लोगों को अपनी आंखों की नियमित जांच करवानी चाहिए।

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#3 आंखों में सूजन आना मधुमेह के कारण आंखों में सूजन आना भी एक सामान्य समस्या है। ज्यादा शुगर के स्तर के कारण आंखों की रक्त वाहिकाओं में सूजन हो सकती है, जिससे आंखें लाल हो जाती हैं और उनमें जलन महसूस होती है। इसके अलावा सूजन के कारण आंखों में दर्द और असुविधा भी हो सकती है। अगर आपको अपनी आंखों में सूजन या लालिमा महसूस हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

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#4 रेटिनोपैथी होना रेटिनोपैथी मधुमेह से जुड़ी एक गंभीर स्थिति है, जिसमें आंखों का पीछे वाला हिस्सा प्रभावित होता है। इस स्थिति में आंखों की रक्त वाहिकाएं कमजोर होकर उनमें छिद्र या रक्तस्राव हो जाता है। इसके कारण दृष्टि धुंधली हो सकती है या पूरी तरह से जा भी सकती है। इसलिए मधुमेह वाले लोगों को अपनी आंखों की नियमित जांच करवानी चाहिए ताकि समय रहते समस्या का पता चल सके और उसका इलाज किया जा सके।