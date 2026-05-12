उत्तर भारत में हैं ये 5 खूबसूरत ट्रेन रूट्स, जरूर घूमें

ट्रेन से यात्रा करना एक आरामदायक और मजेदार अनुभव हो सकता है, खासकर जब बात उत्तर भारत के खूबसूरत ट्रेन रूट्स की हो। यहां की ट्रेनें न केवल आपको विभिन्न शहरों तक पहुंचाती हैं, बल्कि रास्ते में प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर का आनंद भी देती हैं। आइए आज हम आपको उत्तर भारत के 5 ऐसे ट्रेन रूट्स के बारे में बताते हैं, जहां की यात्रा आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी।

#1 शिमला से कालका तक का सफर शिमला से कालका तक का ट्रेन रूट हिमाचल प्रदेश में है। यह यात्रा लगभग 96 किलोमीटर लंबी है और इसमें 103 सुरंगें और कई पुल शामिल हैं। इस रूट पर ट्रेन की गति धीमी होती है, जिससे आप प्राकृतिक सुंदरता का पूरा आनंद ले सकते हैं। इस यात्रा के दौरान आप घने जंगलों, हरे-भरे पहाड़ों और छोटे-छोटे गांवों को देख सकते हैं, जो आपकी यात्रा को यादगार बना देंगे।

#2 देहरादून से औली तक का सफर देहरादून से औली तक का ट्रेन रूट उत्तराखंड में है। यह यात्रा लगभग 280 किलोमीटर लंबी है और इसमें आपको पहाड़ों की खूबसूरती देखने को मिलती है। इस रूट पर ट्रेन की गति भी धीमी होती है, जिससे आप प्राकृतिक सुंदरता का पूरा आनंद ले सकते हैं। इस यात्रा के दौरान आप घने जंगलों, ऊंचे पर्वतों और बर्फ से ढके पहाड़ों को देख सकते हैं, जो आपकी यात्रा को खास बना देंगे।

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#3 जोधपुर से उदयपुर तक का सफर राजस्थान में जोधपुर से उदयपुर तक का ट्रेन रूट बहुत लोकप्रिय है। यह यात्रा लगभग 600 किलोमीटर लंबी है और इसमें रेगिस्तानी इलाकों से गुजरते हुए कई छोटे-छोटे गांव शामिल होते हैं। इस रूट पर ट्रेन की गति भी धीमी होती है, जिससे आप प्राकृतिक सुंदरता का पूरा आनंद ले सकते हैं। इस यात्रा के दौरान आप रेगिस्तान की सुंदरता, ऊंटों की रैलियां और राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर को देख सकते हैं।

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#4 दिल्ली से आगरा तक का सफर दिल्ली से आगरा तक का ट्रेन रूट भारत की सबसे व्यस्त रेलमार्गों में से एक है। यह यात्रा लगभग 200 किलोमीटर लंबी है और इसमें ताज महल देखने के लिए पर्यटक आते हैं। इस रूट पर ट्रेन की गति तेज होती है, जिससे आप जल्दी आगरा पहुंच सकते हैं। इस यात्रा के दौरान आप हरियाली भरे इलाकों से गुजरते हुए कई छोटे-छोटे गांव देख सकते हैं, जो आपकी यात्रा को यादगार बना देंगे।