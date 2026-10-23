पाचन क्रिया को दुरुस्त रखने में मदद कर सकते हैं ये 5 योगासन

सबसे पहले दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर फैलाकर खड़े हो जाएं।

अब दाएं पैर के पंजे को बाहर की तरफ घुटने तक ले जाएं और फिर ऊपर की तरफ हाथ उठाते हुए सांस लेते हुए दाएं हाथ को दाएं पैर के ऊपर रखें। इसके बाद सांस छोड़ते हुए इस मुद्रा में आ जाएं।

कुछ सेकंड तक इसी मुद्रा में रहकर धीरे-धीरे सामान्य हो जाएं। इस योगासन से पेट की समस्याओं में राहत मिलती है।