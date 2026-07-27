रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं ये 5 योगासन

वृक्षासन का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले जमीन पर सावधान मुद्रा में खड़े हो जाएं, फिर हाथों की मदद से बाएं पैर का तलवा दाएं जांघ पर टिकाएं।

इसके बाद बाएं हाथ को सिर के ऊपर ले जाते हुए पीठ के पीछे की ओर रखें और दाएं हाथ से दाएं पैर के घुटने, कूल्हे और कमर को पकड़ने की कोशिश करें।

कुछ देर इसी मुद्रा में रहने के बाद धीरे-धीरे सामान्य हो जाएं और इसी प्रक्रिया को दोहराएं।