गर्मियों के दौरान शरीर को ठंडक दे सकते हैं ये 5 योगासन, ऐसे करें अभ्यास

गर्मी के मौसम के दौरान शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जिससे आप चिड़चिड़ा और थका हुआ महसूस कर सकते हैं। हालांकि, योग से शरीर को ठंडक मिल सकती है। यह कई ऐसी मुद्राओं और आसनों के लिए जाना जाता है, जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे योगासन और प्राणायाम बताते हैं, जिनका नियमित अभ्यास गर्मियों के दौरान ठंडक का अनुभव करा सकता है।

#1 मत्स्यासन मत्स्यासन का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले जमीन पर पालथी मारकर बैठ जाएं, फिर अपनी पीठ के बल लेट जाएं। अब जमीन पर हाथों को पकड़कर अपनी छाती को जितना ऊंचा हो सके, उतना उठाने की कोशिश करें। इसके बाद अपने सिर को जमीन से उठाते हुए पीछे की ओर झुकाएं। कुछ सेकंड इसी मुद्रा में रहने के बाद धीरे-धीरे सामान्य हो जाएं। यह आसन शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है।

#2 भुजंगासन सबसे पहले जमीन पर पेट के बल लेट जाएं। अब अपने दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़कर छाती के सामने लाएं। इसके बाद हाथों से जमीन को दबाते हुए अपने शरीर को जितना ऊपर संभव हो सके, उतना ऊपर उठाने की कोशिश करें। इस दौरान अपने सिर को पीछे की ओर झुकाएं। कुछ देर इसी मुद्रा में रहने के बाद धीरे-धीरे सामान्य हो जाएं। इसके दौरान थोड़ी सावधानी बरतना न भूलें।

#3 अधोमुख श्वानासन सबसे पहले जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाएं। फिर सामने की तरफ झुकते हुए हाथों को जमीन पर रखें और गहरी सांस लेते हुए कमर को ऊपर उठाएं। इस दौरान घुटनों को सीधा करके सामान्य रूप से सांस लेते रहें। इस योगासन में पूरे शरीर का भार हाथों और पैरों पर होना चाहिए। कुछ मिनट इस अवस्था में रहने के बाद धीरे-धीरे सामान्य हो जाएं। यह आसन आपको कई और लाभ भी दे सकता है।

#4 उष्ट्रासन सबसे पहले घुटनों के बल बैठकर शरीर को आगे की ओर झुकाएं और हाथों को पीठ की ओर ले जाते हुए हथेलियों को कमर पर रखें। इसके बाद हाथों की मदद से शरीर को पीछे की ओर झुकाने की कोशिश करें और एक-एक कर सिर को भी उठाएं। इस स्थिति में शरीर का पूरा भार घुटनों पर होना चाहिए। कुछ देर इसी मुद्रा में रहने के बाद धीरे-धीरे सामान्य हो जाएं। यह आसन शरीर को ठंडक प्रदान करेगा।