2026 में ये 5 शाकाहारी व्यंजन बन सकते हैं सबसे बड़े खाद्य ट्रेंड, आप भी चखें

हर साल कुछ खाने के व्यंजन चर्चा में रहते हैं और लोग उन्हें आजमाने के लिए उत्सुक रहते हैं। यह साल भी कई व्यंजनों ने लोगों का दिल जीता है, जो सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। आइए 2026 के कुछ शाकाहारी व्यंजनों के बारे में विस्तार से जानते हैं, जिनकी इस साल खूब चर्चा हो रही है और लोग इन्हें बड़े चाव से खा रहे हैं। ये इस साल के खाद्य ट्रेंड बन चुके हैं।

#1 किमची पैनकेक किमची पैनकेक एक ऐसा व्यंजन है, जो दक्षिण कोरिया से निकलकर पूरी दुनिया में मशहूर हो गया है। इसे बनाने के लिए आटे में किमची और अन्य सब्जियों को मिलाकर तवे पर सेंका जाता है। इसका स्वाद तीखा और मसालेदार होता है, जो खाने वालों को बहुत पसंद आता है। यह व्यंजन न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि इसमें प्रोटीन और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है।

#2 पनीर टिक्का पिज्जा पनीर टिक्का पिज्जा एक ऐसा व्यंजन है, जो भारतीय और पश्चिमी स्वाद का मेल है। इसमें पारंपरिक पनीर टिक्का को पिज्जा बेस पर रखा जाता है और चीज की परत के साथ पकाया जाता है। इसका स्वाद बहुत ही अनोखा और लाजवाब है। यह व्यंजन न केवल देखने में सुंदर लगता है, बल्कि खाने में भी बेहद स्वादिष्ट है। अब यह पिज्जा केवल भारत में ही नहीं, बल्कि कई अन्य बड़े देशों में भी लोगों को पसंद आ रहा है।

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#3 सोया चंक्स करी सोया चंक्स करी एक पौष्टिक व्यंजन है, जो प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है। इसमें सोया चंक्स को मसालों के साथ पकाया जाता है और इसे रोटी या चावल, दोनों के साथ खाया जा सकता है। यह व्यंजन खासतौर पर उन लोगों के लिए अच्छा है, जो मांसाहारी व्यंजनों का स्वाद लेना चाहते हैं, लेकिन शाकाहारी विकल्प पसंद करते हैं। इसकी ग्रेवी बहुत ही स्वादिष्ट होती है, जो इसे और भी खास बनाती है।

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#4 राइस पेपर डंप्लिंग मोमो तो आपने बहुत खा लिए, लेकिन इस बार कुरकुरे राइस पेपर डंप्लिंग खा कर देखें। ये मोमो के सेहतमंद विकल्प के रूप में दुनियाभर में पसंद किए जा रहे हैं। इन्हें राइस पेपर से बनाया जाता है, जिसकी वजह से ये मैदे ही तुलना में सेहतमंद बनते हैं। इनमें आप अपनी पसंद की कोई भी फिलिंग डाल सकते हैं, जैसे टोफू, पनीर या सब्जियां आदि। इनका मजा सोया सॉस और चिली ऑयल के साथ आता है।