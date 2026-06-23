हर बच्चे की डाइट में शामिल होनी चाहिए ये 5 सब्जियां, सेहत के लिए हैं बेहतरीन

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गाजर

गाजर विटामिन-A का बेहतरीन स्रोत है, जो आंखों की रोशनी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा इसमें मौजूद फायदेमंद तत्व त्वचा को स्वस्थ रखते हैं और शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत बनाते हैं। गाजर को कच्ची सलाद के रूप में खाया जा सकता है या फिर इसका रस भी बनाया जा सकता है। बच्चों को गाजर का हलवा या गाजर की सब्जी भी पसंद आ सकती है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है।