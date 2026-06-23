हर बच्चे की डाइट में शामिल होनी चाहिए ये 5 सब्जियां, सेहत के लिए हैं बेहतरीन
क्या है खबर?
बच्चों को पौष्टिक आहार देना माता-पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक है। सही पोषण उनके शारीरिक और मानसिक विकास में अहम भूमिका निभाता है। इस लेख में हम आपको 5 ऐसी सब्जियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बच्चों को स्वस्थ रखने और उनके विकास में मदद कर सकती हैं। इनका सेवन न केवल उनके शरीर को ताकत देता है, बल्कि उनकी रोगों से लड़ने की क्षमता को भी मजबूत बनाता है।
#1
पालक
पालक एक ऐसी सब्जी है, जिसमें लोहा, कैल्शियम और विटामिन-A प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है और उनकी आंखों की रोशनी को भी बेहतर बनाता है। पालक को आप सूप, परांठे या सलाद के रूप में बच्चों की डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा पालक का सेवन शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ावा दे सकता है।
#2
गाजर
गाजर विटामिन-A का बेहतरीन स्रोत है, जो आंखों की रोशनी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा इसमें मौजूद फायदेमंद तत्व त्वचा को स्वस्थ रखते हैं और शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत बनाते हैं। गाजर को कच्ची सलाद के रूप में खाया जा सकता है या फिर इसका रस भी बनाया जा सकता है। बच्चों को गाजर का हलवा या गाजर की सब्जी भी पसंद आ सकती है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है।
#3
टमाटर
टमाटर में एक खास तत्व होता है, जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव में सहायक साबित हो सकता है। टमाटर में विटामिन-C भी पाया जाता है, जो त्वचा को निखारने और शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। टमाटर का इस्तेमाल आप सूप, चटनी या फिर करी के रूप में कर सकते हैं। इसके अलावा सलाद में भी टमाटर का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो बच्चों को बहुत पसंद आता है।
#4
शिमला मिर्च
शिमला मिर्च विटामिन-C और फाइबर से भरपूर होती है, जो पाचन को स्वस्थ रखती है और शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने में मदद करती है। इसमें मौजूद फायदेमंद तत्व शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले कणों से लड़ने में मदद करते हैं। शिमला मिर्च को आप सब्जी के रूप में या फिर सलाद के रूप में बच्चों को खिला सकते हैं। इसके अलावा आप इसे पकाकर भी विभिन्न प्रकार से बना सकते हैं।
#5
ब्रोकली
ब्रोकली में फाइबर, विटामिन-C और कई जरूरी तत्व शामिल होते हैं, जो बच्चे की सम्पूर्ण सेहत के लिए जरूरी होते हैं। यह सब्जी कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव करने में सक्षम होती है। ब्रोकली को आप स्टीम करके या हल्का सा भूनकर बच्चों को खिला सकते हैं। इन 5 सब्जियों को अपनी रसोई का हिस्सा बनाकर आप अपने बच्चे को स्वस्थ रख सकते हैं और उसकी रोगों से लड़ने की क्षमता को भी मजबूत बना सकते हैं।