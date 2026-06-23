कोलेस्ट्रॉल कम करने में सहायक सब्जियां

हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक हैं ये 5 सब्जियां, डाइट में करें शामिल

लेखन अंजली 06:02 pm Jun 23, 202606:02 pm

क्या है खबर?

खून में दो प्रकार (अच्छा और खराब) के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। अगर खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने लगे तो यह शरीर की प्रमुख रक्त वाहिकाओं में जमाव का कारण बन सकता है, जो दिल की बीमारी का कारण बन सकता है। ऐसे में इस कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए कुछ सब्जियां खानी चाहिए। आइए आज हम आपको ऐसी सब्जियों के बारे में बताते हैं, जो शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकती हैं।