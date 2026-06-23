हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक हैं ये 5 सब्जियां, डाइट में करें शामिल
क्या है खबर?
खून में दो प्रकार (अच्छा और खराब) के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। अगर खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने लगे तो यह शरीर की प्रमुख रक्त वाहिकाओं में जमाव का कारण बन सकता है, जो दिल की बीमारी का कारण बन सकता है। ऐसे में इस कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए कुछ सब्जियां खानी चाहिए। आइए आज हम आपको ऐसी सब्जियों के बारे में बताते हैं, जो शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकती हैं।
#1
पालक
पालक एक ऐसी सब्जी है, जो फाइबर से भरपूर होती है। यह पोषक तत्व खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है। पालक में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट खराब कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडाइज होने से भी बचा सकते हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने से रुक सकता है। इसके अतिरिक्त पालक में मौजूद फाइबर खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।
#2
बैंगन
खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में बैंगन भी काफी हद तक मदद कर सकता है। इसका कारण है कि बैंगन में एक खास तरह का एंटी-ऑक्सीडेंट होता है। यह एंटी-ऑक्सीडेंट खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के साथ-साथ अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने में भी मदद कर सकता है। लाभ के लिए बच्चे
#3
शिमला मिर्च
शिमला मिर्च भी खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकती है। इसमें एक खास तरह का एंटी-ऑक्सीडेंट होता है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त शिमला मिर्च में एक और खास तरह का एंटी-ऑक्सीडेंट भी मौजूद होता है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक हो सकता है।
#4
गाजर
गाजर में मौजूद पोषक तत्व खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकते हैं। यह एक शक्तिशाली एंटी-ऑक्सीडेंट है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडाइज होने से रोक सकता है, जिससे दिल की बीमारी का खतरा कम हो सकता है। इसके अतिरिक्त फाइबर खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा सकते हैं। लाभ के लिए रोजाना 1 गाजर का सेवन करें या फिर इसे सलाद के तौर पर खाएं।
#5
टमाटर
टमाटर में एक खास तरह का एंटी-ऑक्सीडेंट मौजूद होता है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है। यह एक शक्तिशाली एंटी-ऑक्सीडेंट है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडाइज होने से रोक सकता है, जिससे दिल की बीमारी का खतरा कम हो सकता है। इसके अतिरिक्त टमाटर में मौजूद फाइबर भी खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा सकते हैं।