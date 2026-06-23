मस्तिष्क को स्वस्थ रखने वाली सब्जियां

मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में मदद कर सकती हैं ये 5 सब्जियां, डाइट में करें शामिल

लेखन अंजली 06:55 pm Jun 23, 202606:55 pm

क्या है खबर?

मस्तिष्क शरीर का सबसे अहम अंग है और इसे स्वस्थ रखने के लिए खाने-पीने में विशेष ध्यान देना जरूरी है। सब्जियां न केवल स्वाद बढ़ाती हैं, बल्कि मस्तिष्क के लिए भी फायदेमंद होती हैं। इन्हें पोषक तत्वों का खजाना माना जाता है। आइए आज हम आपको ऐसी ही कुछ सब्जियों के बारे में बताते हैं, जो मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में मदद कर सकती हैं और डाइट में शामिल करना आसान हैं।