जापान में बहुत पसंद किए जाते हैं ऊबे से बने ये व्यंजन, आप भी चखकर देखें

ऊबे एक प्रकार की जापानी सब्जी है, जो अपने बैंगनी रंग के लिए जानी जाती है। यह अपने अनोखे स्वाद और सेहतमंद गुणों के लिए भी मशहूर है और एक किस्म का रतालू होता है। ऊबे से कई तरह के व्यंजन बनाए जा सकते हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए अच्छे भी हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे जापानी व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप ऊबे से घर पर आसानी से बना सकते हैं।

#1 ऊबे आइसक्रीम ऊबे से बनी ठंडी आइसक्रीम एक बेहतरीन मिठाई है, जिसे आप गर्मियों में बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ऊबे को उबालकर उसका पेस्ट बना लें, फिर उसमें मलाई, दूध और चीनी मिलाकर अच्छी तरह फेंटें। अब इस मिश्रण को फ्रीजर में जमने के लिए रखें। जब यह पूरी तरह से जम जाए तो इसे परोसें और इसका आनंद लें। यह मिठाई बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद आएगी।

#2 ऊबे केक ऊबे केक एक अनोखा और स्वादिष्ट नाश्ता हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले ऊबे को उबालकर उसका पेस्ट बना लें, फिर इसमें आटा, दही, दूध और चीनी मिलाकर गाढ़ा घोल तैयार करें। अब इस घोल को तवे पर डालकर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंके। इसे गर्मा-गर्म परोसें और इसका आनंद लें। यह केक न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। आप इसे ठंडा भी खा सकते हैं।

Advertisement

#3 ऊबे मिठाई ऊबे मिठाई एक बेहतरीन स्नैक हो सकता है, जिसे आप किसी भी समय बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ऊबे को उबालकर उसका पेस्ट बना लें, फिर उसमें मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और चीनी मिलाकर नरम आटा गूंथ लें। अब इस आटे से छोटे-छोटे गोले बनाकर टिन में रखें और ओवन में सुनहरा होने तक बेक करें। इन्हें ठंडा करके परोसें और इसका आनंद लें।

Advertisement

#4 ऊबे चीजकेक ऊबे चीजकेक एक खास तरह का व्यंजन है, जो अब दुनियाभर में मशहूर हो रहा है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले ऊबे को उबालें और पीस कर उसका पेस्ट बना लें। अब बिस्किट क्रश करके उन्हें मक्खन के साथ मिलाकर एक केक टिन में पतली परत बनाकर बिछा दें। ऊबे पेस्ट में क्रीम चीज, पिसी चीनी, व्हिप्ड क्रीम और वेनिला का अर्क मिलाएं। इसे बिस्किट मिश्रण के ऊपर डालें और फ्रिज में सेट होने के लिए रख दें।