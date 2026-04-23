शुभ अवसरों पर बनाए जा सकते हैं ये 5 तरह के लड्डू, आसान है रेसिपी

शुभ अवसर आते ही बाजारों में तरह-तरह के लड्डू मिलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर आप घर पर खुद से मिठाई बना सकते हैं तो बाजार से लड्डू क्यों खरीदें? आइए आज हम आपको 5 तरह के लड्डू की रेसिपी बताते हैं, जो न केवल स्वादिष्ट, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छे हैं। इन लड्डुओं को बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता है और ये आसानी से बनाए जा सकते हैं।

#1 आटे के लड्डू आटे के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले आटे को धीमी आंच पर देसी घी में भून लें और जब आटा हल्का भूरा हो जाए तो उसमें बारीक कटे बादाम, बारीक कटे काजू, पिसी चीनी और इलायची पाउडर मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को गुनगुने दूध से गाढ़ा पेस्ट बनाने के लिए मिलाएं, फिर इस मिश्रण को छोटा-छोटा लेकर गोल करें। अब इसे परोसने से पहले एक घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दें।

#2 बेसन के लड्डू बेसन के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में देसी घी गर्म करें और उसमें बेसन भूनें। जब बेसन का रंग बदलकर हल्का सुनहरा हो जाए तो उसमें इलायची पाउडर, सूखे मेवे और थोड़ा-सा दूध मिलाकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इस मिश्रण को ठंडा होने दें और छोटे-छोटे गोले बनाकर लड्डू तैयार करें। बेसन के लड्डू को आप किसी भी त्योहार पर बना सकते हैं और ये काफी लंबे समय तक सुरक्षित भी रहते हैं।

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#3 सूखे मेवों के लड्डू सूखे मेवों के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले बादाम, काजू, पिस्ता और अखरोट को बारीक काटें। अब एक पैन में देसी घी गर्म करके उसमें इन सभी सूखे मेवों को भूनें। इसके बाद इसमें गुड़ पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं और जब गुड़ पिघल जाए तो इसमें इलायची पाउडर मिलाकर मिश्रण को ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद छोटे-छोटे गोले बनाकर लड्डू तैयार हो जाएंगे।

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#4 नारियल के लड्डू नारियल के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में चीनी और पानी डालकर चाशनी बनाएं, फिर इसमें कदूकस किया हुआ सूखा नारियल डालें और अच्छी तरह मिलाएं। अब इस मिश्रण को ठंडा होने दें और उसमें इलायची पाउडर मिलाएं। इसके बाद छोटी-छोटी गोलियां बनाकर लड्डू तैयार हो जाएंगे। नारियल के लड्डू को आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं और ये काफी लंबे समय तक सुरक्षित भी रहते हैं।