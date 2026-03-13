घर पर आसानी से बनाए जा सकते हैं ये 5 तरह के एनर्जी बार, जानिए रेसिपी

एनर्जी बार एक बेहतरीन नाश्ता है, जो आपको ताकत देता है और लंबे समय तक पेट भरा रखता है। यह खासतौर से उन लोगों के लिए सही है, जो व्यस्त जीवन जीते हैं और फास्ट फूड से बचना चाहते हैं। आइए आज हम आपको पांच तरह के एनर्जी बार की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं और ये स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए फायदेमंद भी हैं।

#1 बादाम और खजूर का एनर्जी बार बादाम और खजूर का एनर्जी बार बनाने के लिए पहले बादाम को हल्का भून लें, फिर इसे मिक्सी में पीस लें। अब खजूर के बीज निकालकर इसे भी ब्लेंडर में डालें। इसके बाद दोनों मिश्रण को एक कटोरे में मिलाकर उसमें थोड़ी सी नारियल की बुरादि मिलाएं। इस मिश्रण को एक ट्रे में फैलाकर ठंडा होने दें, फिर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। यह बार प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है, जो आपको ताकत देता है।

#2 ओट्स और किशमिश का एनर्जी बार ओट्स और किशमिश का एनर्जी बार बनाने के लिए सबसे पहले ओट्स को हल्का भून लें। अब इसमें किशमिश, बादाम का तेल और थोड़ा सा शहद मिलाएं। इसे अच्छी तरह मिलाकर एक ट्रे में फैलाएं और कुछ समय के लिए ठंडा करें ताकि यह जम जाए। जब यह ठोस हो जाए तो छोटे टुकड़ों में काट लें। यह बार फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होता है, जो आपको लंबे समय तक पेट भरा रखता है।

#3 मूंगफली और केले का एनर्जी बार मूंगफली और केले का एनर्जी बार बनाने के लिए सबसे पहले मूंगफली को हल्का भून लें और इसे मिक्सी में पीस लें। अब केले को मैश करके उसमें मूंगफली का पाउडर, बादाम का तेल और थोड़ा सा शहद मिलाएं। इस मिश्रण को एक ट्रे में फैलाकर ठंडा होने दें, फिर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। यह बार प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है, जो आपको ताकत देता है।

#4 नारियल और सूखे मेवे का एनर्जी बार नारियल और सूखे मेवे का एनर्जी बार बनाने के लिए सबसे पहले नारियल की बुराद को भून लें। अब इसमें सूखे मेवे जैसे बादाम, काजू, पिस्ता आदि काटकर मिलाएं। इसके बाद थोड़ा सा शहद डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण को एक ट्रे में फैलाकर ठंडा होने दें, फिर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। यह बार फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होता है, जो आपको लंबे समय तक पेट भरा रखता है।