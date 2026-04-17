घर पर आसानी से बनाए जा सकते हैं ये 5 तरह के कस्टर्ड

कस्टर्ड एक ऐसा मीठा पकवान है, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। क्या आप जानते हैं कि घर पर आसानी से कई तरह के कस्टर्ड बनाए जा सकते हैं? आज हम आपको कुछ ऐसे कस्टर्ड की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं और अपने परिवार और दोस्तों को खुश कर सकते हैं।

#1 आम का कस्टर्ड आम का कस्टर्ड गर्मियों में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पके आम को छिलकर उसका गूदा निकाल लें। फिर दूध में चीनी और वनीला एसेंस मिलाकर उबालें। जब दूध उबलने लगे तो उसमें आम का गूदा डालें और अच्छे से मिलाएं। इस मिश्रण को ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इसे फ्रिज में रखें और ठंडा-ठंडा परोसें। यह आम के स्वाद का मजा देने वाला मिठाई है।

#2 सेब का कस्टर्ड सेब का कस्टर्ड सर्दियों में एक बढ़िया विकल्प है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले सेब को छिलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। फिर दूध में चीनी और वनीला एसेंस मिलाकर उबालें। जब दूध उबलने लगे तो उसमें कटे हुए सेब डालें और अच्छे से मिलाएं। इस मिश्रण को ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इसे फ्रिज में रखें और ठंडा-ठंडा परोसें। यह मीठे का आनंद देने वाला पकवान है।

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#3 अनानास का कस्टर्ड अनानास का कस्टर्ड गर्मियों में एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले अनानास को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। फिर दूध में चीनी और वनीला एसेंस मिलाकर उबालें। जब दूध उबलने लगे तो उसमें कटे हुए अनानास डालें और अच्छे से मिलाएं। इस मिश्रण को ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इसे फ्रिज में रखें और ठंडा-ठंडा परोसें। यह अनानास के स्वाद का मजा देने वाला मिठाई है।

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#4 स्ट्रॉबेरी का कस्टर्ड स्ट्रॉबेरी का कस्टर्ड बरसात में एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले स्ट्रॉबेरी को पीस लें। फिर दूध में चीनी और वनीला एसेंस मिलाकर उबालें। जब दूध उबलने लगे तो उसमें पिसी हुई स्ट्रॉबेरी डालें और अच्छे से मिलाएं। इस मिश्रण को ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इसे फ्रिज में रखें और ठंडा-ठंडा परोसें। यह स्ट्रॉबेरी के स्वाद का मजा देने वाला मिठाई है।