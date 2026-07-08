शरीर को डिटॉक्स करने में मदद कर सकते हैं ये 5 पारंपरिक पेय, जानिए रेसिपी

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अदरक वाली चाय

अदरक वाली चाय में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर से हानिकारक तत्वों को निकालने में मदद करते हैं। इसे बनाने के लिए एक पैन में पानी उबालें, फिर उसमें कटा हुआ अदरक डालें और कुछ मिनट तक उबालें। अब इसमें चायपत्ती डालें और 2-3 मिनट तक पकाएं। चाय को छानकर कप में डालें, फिर इसमें शहद मिलाकर पिएं। यह पेय पाचन तंत्र को मजबूत करता है और ऊर्जा बढ़ाता है, जिससे आप पूरे दिन तरोताजा महसूस करते हैं।