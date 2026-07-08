शरीर को डिटॉक्स करने में मदद कर सकते हैं ये 5 पारंपरिक पेय, जानिए रेसिपी
क्या है खबर?
शरीर को डिटॉक्स करने का मतलब है कि उसे हानिकारक तत्वों से मुक्त करना। यह प्रक्रिया हमारे शरीर को स्वस्थ रखने और बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाने में मदद करती है। पारंपरिक भारतीय पेय, जैसे कि नींबू पानी, अदरक वाली चाय, नारियल पानी, छाछ और तुलसी की चाय में प्राकृतिक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को डिटॉक्स करने में सहायक हैं। आइए इन पेय की रेसिपी जानते हैं।
#1
नींबू पानी
नींबू पानी विटामिन-C का अच्छा स्रोत है, जो हमारे शरीर को हानिकारक तत्वों से लड़ने में मदद करता है। इसे बनाने के लिए एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़ें और उसमें थोड़ा शहद मिलाएं। यह पेय सुबह खाली पेट पीने से पाचन तंत्र को मजबूत करता है और शरीर की सफाई करता है। इसके नियमित सेवन से त्वचा भी निखरती है और ऊर्जा बढ़ती है, जिससे आप पूरे दिन तरोताजा महसूस करते हैं।
#2
अदरक वाली चाय
अदरक वाली चाय में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर से हानिकारक तत्वों को निकालने में मदद करते हैं। इसे बनाने के लिए एक पैन में पानी उबालें, फिर उसमें कटा हुआ अदरक डालें और कुछ मिनट तक उबालें। अब इसमें चायपत्ती डालें और 2-3 मिनट तक पकाएं। चाय को छानकर कप में डालें, फिर इसमें शहद मिलाकर पिएं। यह पेय पाचन तंत्र को मजबूत करता है और ऊर्जा बढ़ाता है, जिससे आप पूरे दिन तरोताजा महसूस करते हैं।
#3
नारियल पानी
नारियल पानी प्राकृतिक तत्वों से भरपूर होता है, जो शरीर की पानी की कमी को पूरा करने में मदद करता है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर की ऊर्जा बढ़ाते हैं और थकान दूर करते हैं। इसे बनाने के लिए एक नारियल लें और उसका पानी निकालकर गिलास में डालें। इसमें स्वाद के लिए थोड़ा सा नमक और शहद मिला सकते हैं। यह पेय शरीर को ताजगी देता है।
#4
छाछ
छाछ में ऐसे गुण होते हैं, जो पेट के स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इसे बनाने के लिए दही को पानी में घोल लें और उसमें नमक, भुना जीरा पाउडर मिलाएं। यह पेय पाचन तंत्र को मजबूत करता है और शरीर की सफाई करता है। छाछ का नियमित सेवन शरीर को ठंडक देता है और गर्मियों में बेहद ताजगी महसूस कराता है। यह पेय शरीर को तरोताजा रखता है।
#5
तुलसी चाय
तुलसी की चाय एक सेहतमंद पेय है, जिसे बनाने के लिए तुलसी की पत्तियां, अदरक, इलायची और काली मिर्च का उपयोग किया जाता है। इस मिश्रण को पानी में उबालकर चाय बनाई जाती है। तुलसी में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। इसके अलावा तुलसी की चाय तनाव को कम करने और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी सहायक साबित हो सकती है।