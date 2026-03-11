केवल 5,000 रुपये के बजट में आप कर सकते हैं इन 5 पर्यटन स्थलों की यात्रा

अगर आप कम बजट में घूमने की योजना बना रहे हैं तो भारत के स्थान आदर्श रहेंगे। यहां कई ऐसी जगहें हैं, जहां आप 5,000 रुपये के अंदर यात्रा कर सकते हैं। ये जगहें न केवल जेब पर हल्की होंगी, बल्कि आपको अनोखा अनुभव भी देंगी। इन जगहों पर आप प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक धरोहर और स्थानीय संस्कृति का आनंद ले सकते हैं। आइए इन पर्यटन स्थलों के बारे में जानते हैं, जहां आप 5,000 रुपये के अंदर घूम सकते हैं।

#1 कश्मीर कश्मीर को 'धरती का स्वर्ग' कहा जाता है और यह नाम बिल्कुल सही है। यहां की बर्फ से ढकी पहाड़ियां, हरे-भरे बाग और झीलें पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। श्रीनगर की डल झील में शिकारे की सवारी करना एक अनोखा अनुभव है। गुलमर्ग में बर्फ के खेल और सोनमर्ग की यात्रा भी यादगार है। यहां का मौसम हमेशा सुहावना रहता है, जो आपकी यात्रा को और भी खास बना सकता है।

#2 महाबलेश्वर महाराष्ट्र में स्थित महाबलेश्वर एक खूबसूरत पहाड़ी इलाका है। यहां की हरी-भरी वादियां, ठंडी हवा और प्राकृतिक झरने आपका मन मोह लेंगे। महाबलेश्वर में पुराने मंदिर भी देखे जा सकते हैं, जो शांति प्रदान करते हैं। यहां की पहाड़ी चढ़ाई भी रोमांचक है, जिसमें आप ऊंचाइयों से घाटियों का नजारा देख सकते हैं। इसके अलावा यहां के स्ट्रॉबेरी बागान भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जहां आप ताजा स्ट्रॉबेरी का आनंद ले सकते हैं।

#3 उदयपुर राजस्थान में स्थित उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है। यहां की झीलें, महल और किले पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। उदयपुर में पिछोला झील पर नौका विहार करना एक अनोखा अनुभव है। सिटी पैलेस का दौरा करें, जो अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है। यहां का जगदीश मंदिर भी देखने लायक है और सहेलियों की बाड़ी उदयपुर की सुंदरता बढ़ाती है। इसके अलावा यहां के स्थानीय बाजारों में खरीदारी करना भी मजेदार है।

#4 ऋषिकेश उत्तराखंड में स्थित ऋषिकेश को योग और ध्यान का केंद्र माना जाता है। यहां गंगा नदी किनारे बैठकर आरती देखना एक आध्यात्मिक अनुभव है। ऋषिकेश में पहाड़ी चढ़ाई और नदी के तेज बहाव में नौका विहार करना भी रोमांचक है। यहां कई आश्रम और मंदिर भी देखने लायक हैं। इसके अलावा यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यहां आप योग और ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं, जो मन को शांति प्रदान करता है।