सर्दियों के दौरान इन 5 चाय को बनाएं अपनी डाइट का हिस्सा, मिलेंगे कई फायदे

सर्दियों में शरीर को गर्माहट देने के लिए लोग तरह-तरह के खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, लेकिन सेहत को ठंड से बचाने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर गर्म पेय भी पीए जाते हैं। चाय भी इन्हीं में से एक है। आइए आज हम आपको पांच ऐसी चाय की रेसिपी बताते हैं, जो सर्दियों के दौरान पीने से शरीर को ठंड से सुरक्षित रखने में मदद कर सकती हैं और इससे कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं।

#1 अदरक की चाय अदरक की चाय बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में एक कप पानी डालें और इसे गर्म करें, फिर इसमें थोड़ा-सा कदूकस किया हुआ अदरक डालें। इसके बाद इसमें एक चम्मच चायपत्ती डालकर इसे 3-5 मिनट तक पकाएं। अब इसमें स्वादानुसार शहद मिलाकर इसे एक कप में छानकर डालें और इसका सेवन करें। यह चाय सर्दियों में पीने के लिए बेहतरीन है क्योंकि यह शरीर को गर्माहट देने समेत कई अन्य फायदे प्रदान कर सकती है।

#2 तुलसी की चाय तुलसी की चाय बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में एक कप पानी डालें और इसे गर्म करें, फिर इसमें 10 से 15 तुलसी की पत्तियां डालें। अब इसमें एक चम्मच चायपत्ती डालकर इसे 5-7 मिनट तक पकाएं। इसके बाद इस मिश्रण को एक कप में छानकर डालें और इसका सेवन करें। यह चाय सर्दियों के दौरान पीने के लिए बेहतरीन है क्योंकि यह शरीर को ठंड से सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है।

#3 पुदीने की चाय पुदीने की चाय बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में एक कप पानी डालें, फिर इसमें कुछ पुदीने की पत्तियां डालकर इसे उबालें। अब इसमें एक चम्मच चायपत्ती डालें और जब तक कि पानी का रंग बदल न जाए, तब तक इसे उबालें। इसके बाद गैस बंद करके चाय को एक कप में डालें और इसका सेवन करें। पुदीने की चाय का सेवन करना सर्दियों के लिए लाभदायक है क्योंकि इससे कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं।

#4 मसाला चाय मसाला चाय के लिए सबसे पहले एक पैन में एक कप पानी डालकर गर्म करें, फिर इसमें एक चम्मच चायपत्ती डालकर अच्छी तरह से पकाएं। अब इसमें आधा कप दूध, थोड़ी सी चीनी और इन चीजों में से कोई एक डालें- अदरक का टुकड़ा, लौंग, दालचीनी का टुकड़ा, इलायची का पाउडर या जायफल का पाउडर। इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिलाकर चाय को एक कप में डाल लें और इसका सेवन करें।