सुबह की शांति के लिए बेहतरीन हैं ये 5 ताई ची अभ्यास, प्रदान करेंगे कई लाभ

ताई ची एक पुरानी चीनी कला है, जो ध्यान और शारीरिक एक्सरसाइज का अनोखा मेल है। यह अभ्यास न केवल शरीर को मजबूत बनाता है, बल्कि दिमाग को भी शांत करता है। सुबह की शांति के लिए ताई ची एक बेहतरीन तरीका है। सुबह के समय ताई ची करने से दिन की शुरुआत ताजगी और ऊर्जा से भरपूर होती है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी ताई ची अभ्यास के बारे में, जिन्हें सुबह के समय करना फायदेमंद है।

#1 ताई ची की पहली विधि इस विधि को करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और अपने हाथों को सामने की ओर फैलाएं। अब धीरे-धीरे एक हाथ को ऊपर की ओर उठाएं और दूसरे हाथ को नीचे की ओर दबाएं। इस दौरान सांस लेते रहें और ध्यान केंद्रित करें। कुछ सेकंड के बाद हाथ बदल लें और इसी प्रक्रिया को दोहराएं। यह विधि शरीर को लचीला बनाती है और दिमाग को शांत करती है।

#2 ताई ची की दूसरी विधि इसके लिए पहले पैरों को थोड़ा फैलाकर खड़े हों और हाथों को सामने की ओर फैलाएं। अब धीरे-धीरे एक हाथ को ऊपर की ओर उठाते हुए दूसरे हाथ को नीचे की ओर दबाएं। इस दौरान सांस लेते रहें और ध्यान केंद्रित करें, ताकि दिमाग में कोई नकारात्मक ख्याल न आएं। कुछ सेकंड के बाद हाथ बदल लें और इसी प्रक्रिया को दोहराएं। यह विधि शरीर के संतुलन को बेहतर बनाती है और दिमाग को शांत करती है।

Advertisement

#3 ताई ची की तीसरी विधि इस विधि को करने के लिए पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर फैलाकर खड़े हों। अब अपने हाथों को सामने की ओर फैलाएं और धीरे-धीरे उन्हें ऊपर की ओर उठाते हुए आसमान की ओर देखें। इसके बाद धीरे-धीरे वापस नीचे आएं और हाथों को पेट पर रखें। यह विधि शरीर की ऊर्जा को संतुलित करती है और दिमाग को शांत करती है, जिससे आप पूरे दिन तरोताजा महसूस करेंगे।

Advertisement

#4 ताई ची की चौथी विधि इसके लिए पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर फैलाकर खड़े हों। अब एक पैर को पीछे की ओर बढ़ाएं और दूसरे पैर से संतुलन बनाएं। इस दौरान हाथों को सामने की ओर फैलाएं। धीरे-धीरे पीछे वाले पैर को घुटनों से मोड़ते हुए नीचे की ओर दबा लें। यह विधि शरीर के संतुलन को बेहतर बनाती है और दिमाग को शांत करती है, जिससे आप पूरे दिन तरोताजा महसूस करेंगे।