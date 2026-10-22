हृदय से जुड़ी समस्याओं का संकेत देते हैं ये 5 लक्षण, नजरअंदाज करना हो सकता है खतरनाक
क्या है खबर?
आजकल हर उम्र के लोगों में हृदय रोग का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसकी मुख्य वजह असंतुलित खान-पान और खराब जीवनशैली है। हृदय रोग के मामले में समय पर पहचान और इलाज बहुत जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि आपको अपने शरीर के संकेतों के बारे में पता हो। आइए आज हम आपको हृदय रोग से जुड़े कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताते हैं, जो हृदय की समस्याओं का संकेत देते हैं।
#1
सांस लेने में कठिनाई होना
सांस लेने में कठिनाई होना हृदय की समस्याओं का एक आम संकेत है।
अगर आपको आराम करते समय या हल्का-फुल्का काम करते समय सांस लेने में परेशानी होती है तो इसे नजरअंदाज न करें।
यह लक्षण हृदय की कमजोरी या अन्य समस्याओं का संकेत हो सकता है। ऐसे में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और जरूरी जांच करवाएं ताकि समय पर इलाज हो सके और आपकी समस्या का सही समाधान मिल सके।
#2
सीने में जलन या दबाव महसूस होना
अगर आपको सीने में जलन या दबाव महसूस होता है तो इसे हल्के में न लें। यह लक्षण हृदय की किसी समस्या का संकेत हो सकता है।
अगर यह समस्या लगातार बनी रहती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और जरूरी जांच करवाएं।
सीने में जलन या दबाव का अनुभव होना हृदय की कमजोरी या अन्य समस्याओं का संकेत हो सकता है, जिसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है।
#3
धड़कन का तेज होना
अगर आपकी धड़कन सामान्य से ज्यादा तेज चल रही है तो इसे नजरअंदाज न करें। यह लक्षण हृदय की किसी समस्या का संकेत हो सकता है।
अगर यह समस्या लगातार बनी रहती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और जरूरी जांच करवाएं।
धड़कन का तेज होना हृदय की कमजोरी या अन्य समस्याओं का संकेत हो सकता है, जिसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है।
#4
पैरों या टखनों में सूजन आना
अगर आपके पैरों या टखनों में सूजन आ रही है तो यह भी हृदय की किसी समस्या का संकेत हो सकता है।
यह लक्षण हृदय की कमजोरी या अन्य समस्याओं का संकेत हो सकता है, जिसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है।
ऐसे में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और आवश्यक जांच करवाएं ताकि समय पर इलाज हो सके और आपकी समस्या का सही समाधान मिल सके।
#5
चक्कर आना
अगर आपको अक्सर चक्कर आते हैं तो इसे हल्के में न लें। यह लक्षण हृदय की किसी समस्या का संकेत हो सकता है।
अगर यह समस्या लगातार बनी रहती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और जरूरी जांच करवाएं।
चक्कर आना हृदय की कमजोरी या अन्य समस्याओं का संकेत हो सकता है, जिसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है।
इन सभी संकेतों को समझकर आप समय पर इलाज करा सकते हैं।