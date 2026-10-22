हृदय से जुड़ी समस्याओं के लक्षण

हृदय से जुड़ी समस्याओं का संकेत देते हैं ये 5 लक्षण, नजरअंदाज करना हो सकता है खतरनाक

लेखन अंजली 01:06 pm Oct 22, 202601:06 pm

क्या है खबर?

आजकल हर उम्र के लोगों में हृदय रोग का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसकी मुख्य वजह असंतुलित खान-पान और खराब जीवनशैली है। हृदय रोग के मामले में समय पर पहचान और इलाज बहुत जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि आपको अपने शरीर के संकेतों के बारे में पता हो। आइए आज हम आपको हृदय रोग से जुड़े कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताते हैं, जो हृदय की समस्याओं का संकेत देते हैं।