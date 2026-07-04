जीभ के अस्वस्थ होने का संकेत दे सकते हैं ये 5 लक्षण, न करें नजरअंदाज
क्या है खबर?
जीभ हमारे स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ बता सकती है। यह न केवल खाने का स्वाद चखने में मदद करती है, बल्कि हमारे शरीर की आंतरिक स्थिति को भी दर्शाती है। अगर आपकी जीभ पर कोई भी बदलाव हो रहा हो तो यह संकेत हो सकता है कि आपके शरीर में कुछ गड़बड़ है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत देते हैं, जो बताते हैं कि आपकी जीभ स्वस्थ नहीं है।
#1
सफेद परत होना
अगर आपकी जीभ पर सफेद परत जम गई है तो यह एक सामान्य समस्या हो सकती है, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह परत अक्सर खराब आहार, पानी की कमी या खराब मुंह की सफाई के कारण होती है। इससे पता चलता है कि आपकी जीभ की सफाई सही तरीके से नहीं हो रही है। बेहतर होगा कि आप अपने खाने-पीने और मुंह की सफाई का ध्यान रखें ताकि यह समस्या दूर हो सके।
#2
लालिमा होना
अगर आपकी जीभ अचानक से लाल हो गई है तो यह भी एक अहम संकेत हो सकता है। यह समस्या अक्सर शरीर में विटामिन की कमी, संक्रमण या फिर किसी बीमारी का संकेत हो सकती है। अगर आपको अपनी लाल जीभ पर कोई अन्य लक्षण भी दिखाई दे रहा हो जैसे सूजन या जलन तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें ताकि सही इलाज मिल सके और आपकी समस्या जल्दी दूर हो सके।
#3
सूजी हुई जीभ
अगर आपकी जीभ सूजी हुई लग रही है तो यह भी एक अहम संकेत हो सकता है। यह समस्या अक्सर शरीर में पानी की कमी, संक्रमण या फिर किसी बीमारी का संकेत हो सकती है। अगर आपको अपनी सूजी हुई जीभ पर कोई अन्य लक्षण भी दिखाई दे रहा हो जैसे जलन तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें ताकि सही इलाज मिल सके और आपकी समस्या जल्दी दूर हो सके।
#4
जलन या छाले होना
जलन या छाले होना भी एक आम समस्या है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये आमतौर पर मसालेदार खाना खाने, गर्म चीजें खाने या किसी संक्रमण के कारण होते हैं। अगर आपको बार-बार ये समस्या हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें ताकि सही इलाज मिल सके और आपकी समस्या जल्द दूर हो सके। सही देखभाल और उपचार से आप जल्दी ठीक हो सकते हैं।
#5
पीली जीभ होना
पीली जीभ होना भी एक अहम संकेत हो सकता है। यह समस्या अक्सर पाचन तंत्र की गड़बड़ी, पानी की कमी या फिर किसी संक्रमण के कारण होती है। अगर आपको बार-बार ये समस्या हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें ताकि सही इलाज मिल सके और आपकी समस्या जल्द दूर हो सके। सही देखभाल और उपचार से आप जल्दी ठीक हो सकते हैं।