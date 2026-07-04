जीभ के अस्वस्थ होने से जुड़े संकेत

जीभ के अस्वस्थ होने का संकेत दे सकते हैं ये 5 लक्षण, न करें नजरअंदाज

लेखन अंजली 06:41 pm Jul 04, 202606:41 pm

क्या है खबर?

जीभ हमारे स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ बता सकती है। यह न केवल खाने का स्वाद चखने में मदद करती है, बल्कि हमारे शरीर की आंतरिक स्थिति को भी दर्शाती है। अगर आपकी जीभ पर कोई भी बदलाव हो रहा हो तो यह संकेत हो सकता है कि आपके शरीर में कुछ गड़बड़ है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत देते हैं, जो बताते हैं कि आपकी जीभ स्वस्थ नहीं है।